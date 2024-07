Ischia a Bastia Umbra, via alla nuova stagione. Colpi Feola e Gadaleta, i gialloblù valutano gli under

Ischia Calcio a Bastia Umbra, è iniziata ufficialmente la nuova stagione. Domenica mattina la squadra ha lasciato l’isola ed è partita per raggiungere la sede del ritiro, senza il suo condottiero. Mister Enrico Buonocore, per un problema gastrointestinale che lo ha colpito in nottata e lo ha costretto alle cure ospedaliere, ha rimandato il suo viaggio in provincia di Perugia. Il gruppo ha raggiunto il luogo che lo ospiterà fino al 13 agosto e nel pomeriggio ha effettuato i primi test.

Da ieri Florio e compagni sono stabilmente sul rettangolo verde per dare il via alla preparazione atletica: i gialloblù sono guidati da Simone Corino, vice-allenatore e guida di riferimento nella seconda parte dell’ultima stagione dopo lo stop di Buonocore. Il tecnico però è pronto a rientrare nelle prossime ore per affiancare il suo staff e proseguire le sedute in terra umbra. Sono previste anche amichevoli utili per mettere minuti nelle gambe, l’Ischia cercherà di programmare qualche test durante il soggiorno in trasferta. A metà del prossimo mese la brigata rientrerà in Campania e, dopo la pausa di Ferragosto, proseguirà i lavori allo Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, nel mirino c’è il debutto ufficiale, valido per il primo turno di Coppa Italia di categoria, in agenda il 25 agosto.

Il direttore sportivo Mario Lubrano è vigile sul mercato e nelle scorse ore ha regalato un altro colpo over di spessore alla sua area sportiva. In ritiro infatti è presente anche Andrea Feola, centrocampista classe 1992. Il trentaduenne sardo, originario di Carloforte, reduce dalla parentesi con la Fidelis Andria, vanta 30 presenze in Serie B con il Trapani e notevole esperienza anche in Lega Pro e in Serie D, indossando le maglie di Selargius, Arezzo, Olbia, Bari, Casarano, Casertana e Barletta. Nella sua avventura in Campania ha totalizzato 33 presenze e una rete. Può giocare da mediano, dunque davanti alla difesa, e da mezzala. I gialloblù si sono assicurati anche la permanenza di Luigi Buono: “Si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa, è una pedina importante”, ha annunciato la società: il difensore, da centrale e da terzino mancino, ha sempre garantito prestazioni di livello. Attenzione e duttilità sono i suoi punti di forza, gli isolani lo confermano e l’ex Puteolana sarà un leader nello scacchiere di Buonocore.

Per il pacchetto under è arrivata l’ufficialità di Alessandro Gadaleta, nome anticipato qualche giorno fa. L’esterno d’attacco, classe 2005, è stato un tesserato della Nocerina nello scorso campionato. Il diciannovenne ritroverà l’amico Quirino: i due calciatori, protagonisti con la maglia del Procida due stagioni fa, faranno parte del gruppo dei giovanissimi. Con la casacca dei molossi Gadaleta ha continuato il suo percorso di crescita e si è misurato con una realtà esigente come quella rossonera: ottimo feeling con la piazza e attestati di stima dalla tifoseria, l’Ischia potrà contare sulle qualità di un giocatore under in rampa di lancio. Sulla corsia, questa volta difensiva, c’è stato l’annuncio di Lucio Fucci. Laterale sinistro, anche lui classe 2005, si è messo in evidenza con la Primavera dell’Avellino. Cresciuto nel vivaio del Napoli, il ragazzo è già aggregato alla squadra a Bastia Umbra. Tra i pali ha firmato Gerardo Iannaccone, nuovo innesto sbarcato dall’Irpinia: il classe 2006 difenderà la porta del Mazzella.

Nella sede perugina dei gialloblù raccontano di una discreta presenza di giovani: diversi i profili che il club sta valutando, l’Ischia sceglierà gli ultimi componenti di un organico già ben costruito per il prossimo campionato. Spuntano Esposito e Buono dell’Avellino, Faccetta della Juve Stabia e D’Anna, cresciuto con i lupi e, fino a maggio, nello schieramento del Gladiator. Il centrocampista ha totalizzato 24 gettoni e 2 gol con la maglia nerazzurra, disputando altresì le due partite contro l’Ischia.

C’è da definire la batteria dei portieri, con l’intenzione dell’area tecnica di affidarsi a due pedine 2006: all’ufficialità di Iannaccone ne seguirà un’altra a breve. Tuttavia la rosa è ormai allestita, mancano gli ultimi elementi da inserire nello spogliatoio per completare l’opera. Intanto nella location isolana in Umbria si corre, gli allenamenti vanno avanti per ritrovare la condizione migliore in vista dell’esordio tra meno di un mese.