Inner Wheel, Assemblea all’insegna della solidarietà femminile. A Ischia il raduno del Distretto 210

Dal 14 al 16 giugno scorsi si è tenuta ad Ischia la 72ma Assemblea del Distretto 210 dell’Inner Wheel, presso l’Hotel Continental. L’evento ha visto la partecipazione di numerose socie provenienti dai Club della Campania, Puglia e Basilicata. Le socie del Club di Ischia hanno dato il benvenuto alle amiche dimostrando grande dedizione nell’organizzazione dell’assemblea, coadiuvate dal club di Napoli ovest, curando ogni dettaglio per garantire il successo dell’evento. L’Hotel Continental di Ischia si è rivelato il luogo ideale per ospitare l’assemblea, offrendo comfort e professionalità.

Durante l’evento sono stati affrontati temi di interesse comune per la promozione della solidarietà e dello spirito di servizio che caratterizza il Club isolano, approfondendo la conoscenza reciproca e creando nuove sinergie per futuri progetti comuni.

Durante l’Assemblea, che si è svolta sabato 15 giugno, sono intervenute le massime autorità del Club. Dopo la consueta cerimonia ufficiale di apertura e l’onore alle bandiere, si sono svolti i saluti da parte della Governatrice, della Presidente isolana Erminia Della Corte, della Presidente nazionale e delle autorità rotariane e civili, tra cui il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino. Ha preso, poi, di nuovo la parola la Presidente nazionale per l’Italia, Maria Andria Pietrofeso, con un excursus sull’attività svolta in tutto l’anno evidenziando i momenti ufficiali, ma anche di divertimento, di approfondimenti socio- culturali e di scambi internazionali. Inoltre la Presidente ha elogiato il Distretto 210 per l’ottimo lavoro svolto e ha incoraggiato tutte le socie a continuare ad impegnarsi con passione e dedizione per diffondere i principi di amicizia e solidarietà.

Sono poi intervenute altre autorità come la Governatrice del Distretto 210 Rosalba Rossano Tufano, le vice governatrici Calia Saponaro e Vittoria Giancaspro Colucci, la nostra Lesley Morton, Chairman del Comitato al servizio internazionale e varie rappresentanti ufficiali.

La Governatrice ha esposto tutta l’attività e i progetti realizzati durante l’anno ringraziando le socie dei Club del Distretto per la solerte collaborazione.

PREMIO E PASSAGGIO DEL COLLARE

Nell’ambito della stessa Assemblea è avvenuta anche la consegna del Premio Inner Wheel 2023/24 “Oltre gli ostacoli” e la cerimonia del passaggio del collare tra la Governatrice Rosalba Tufano e la Governatrice incoming Teresa Iorio Caldarulo.

Durante queste giornate, le socie hanno potuto trascorrere momenti piacevoli sulla nostra isola, partecipando alla cena di gala, serata in pizzeria, escursioni alla Mortella e visita ad Aenaria, “la città sommersa” nella Baia di Cartaromana. Infine hanno condiviso una lauta colazione di commiato nel suggestivo scenario del Castello Aragonese.

L’Assemblea distrettuale si è conclusa con grande soddisfazione da parte di tutte le partecipanti, che hanno espresso apprezzamento per l’organizzazione dell’evento e per la calorosa accoglienza ricevuta dalle socie del Club di Ischia. E’ stata, quindi, un’esperienza che ha arricchito il bagaglio di conoscenze e relazioni di tutte le partecipanti, confermando il valore della solidarietà femminile e della collaborazione tra i Club di tutti i Distretti.

Un doveroso ringraziamento da parte dell’Inner Wheel isolano va a tutte le socie e in primo luogo alla Presidente Erminia della Corte per averle degnamente rappresentate e, in ultimo, ma non ultima, alla cara socia fondatrice, Nunzia Sena, che ha dato un contributo essenziale all’organizzazione dell’evento dimostrando di essere sempre l’anima del Club.