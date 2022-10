Illuminazione per il giardino: consigli utili e pratici

I giardini stanno diventando dei veri e propri spazi multifunzionali che arricchiscono l’esperienza di vita delle persone. All’interno di questi progetti, che si tratti di sculture, giochi d’acqua, terrazze da pranzo o percorsi, ogni elemento deve essere considerato attentamente e dotato del proprio trattamento di illuminazione per creare un’ambientazione davvero memorabile. Pertanto, consideriamo l’illuminazione dei giardini come la creazione di un piccolo pezzo di teatro: esalta lo spazio esterno ed estende la percezione dell’interno.

Tuttavia, a differenza dell’interno, che ha sempre un livello di illuminazione generale, il giardino notturno può essere visto come una tela nera su cui puoi decidere cosa vedere e cosa lasciare in ombra. Puoi effettivamente dirigere le persone attraverso il paesaggio dal modo in cui è illuminato. Inoltre, l’illuminazione offre anche un’opportunità unica per presentare lo spazio in un modo completamente nuovo rispetto a quello che si vede alla luce del giorno: di notte puoi creare un giardino completamente diverso.

Come avere l’illuminazione più adatta per il tuo giardino? Ecco i nostri consigli!

Vale la pena consultare un progettista illuminotecnico professionista se hai deciso di illuminare il tuo giardino e creare la giusta atmosfera, ma ricorda: dovrai far fronte ad alcune sfide se vuoi che l’ambiente esterno sia arredato al meglio.

Pertanto, ti suggeriamo di seguire le indicazioni del designer e di attenerti al cosiddetto lighting diagramme attraverso un approccio collaborativo.

Un’altra considerazione importante sull’illuminazione per esterni: l’occhio va sempre nel punto più luminoso, quindi bisogna stare attenti all’abbagliamento. Punta le luci (delle lampade o degli applique da esterno) lontano dalla linea di vista generale e usa cappe antiabbagliamento e lamelle sui faretti.

Se ti va, puoi aggiungere mezzi schermi agli uplight da incasso per ridurre davvero la quantità di luce diffusa. Un po’ di luce fa molta strada nel paesaggio notturno, quindi assicurati di essere consapevole sia di ciò che viene illuminato sia di ciò che vuoi tenere al buio.

Di fatto, l’errore di illuminazione più comune è identificare e lumeggiare le singole caratteristiche del giardino. Questo, spesso e volentieri, inganna l’apparato visivo creando una sorta di illusione ottica: sembrerà che gli elementi ondeggino in modo strano all’interno dello spazio. È meglio posizionare gli elementi di illuminazione lungo la vista per aiutare a guidare l’occhio verso un punto focale usando strati di luce. Quando pianifichi di illuminare un giardino, devi anche assicurarti di non ritrovarti con una grande quantità di contrasto. Un’illuminazione paesaggistica di successo crea uno schema utilizzando sia la luce che l’ombra. Proprio come l’armadio 4 stagioni al piano di sotto, le aree più percettibili del giardino il più delle volte acquisiscono le rifiniture più faraoniche, giacché è lì che tutti i tuoi ospiti sicuramente si raduneranno. Un cortile fuori dalla cucina o dalla sala da pranzo di solito avrà gli effetti di luce più sontuosi.