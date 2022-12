Il porto da dragare e il colore delle zone | 4WD

Ritorno sull’argomento già affrontato sulla riapertura del porto di Casamicciola per rivelare quella che per me, fino a prova contraria sulla mia personale disinformazione, rappresenta una piccola ma ghiotta indiscrezione.

Questo importante provvedimento, che cascherebbe come il cacio sui maccheroni non solo in vista dei copiosi arrivi di turisti sull’Isola per le festività natalizie ma anche per privare certi armatori privati dell’ennesimo alibi utile a mantenere ulteriormente ridotte le proprie corse già al lumicino, non sarebbe stato ancora adottato in quanto, secondo la mia fonte, l’enorme quantità di fango riversatasi nel porto di Casamicciola dopo la frana del 26 novembre avrebbe ridotto moltissimo la profondità del porto e, quindi, il pescaggio delle navi in manovra.

Da ex sottufficiale delle Capitanerie di Porto, ma da cittadino e amministratore pubblico memore dell’annosa quanto inutile battaglia del compianto comandante Nando “Capodiferro” Esposito per ottenere il dragaggio del porto d’Ischia, a questo punto sono legittimamente e seriamente preoccupato di quelli che potrebbero essere i tempi concreti di riapertura del secondo scalo più importante del nostro scoglio, se consideriamo che ad oggi il porto d’Ischia è nelle stesse e identiche condizioni di quando, a suo tempo (e parliamo di oltre trent’anni fa), il buon Nando cominciò a parlarne con estrema cognizione di causa.

Mi rendo conto anche del fatto che l’accavallarsi di urgenze su urgenze, per il Commissario Legnini, rappresenta un problema di non poco conto, specialmente se poi non mancano autentici inetti -professionalmente parlando- che di certo non lo aiutano a trovare soluzioni ma puntano quasi esclusivamente a prendersi meno responsabilità possibili. Ciononostante credo sia opportuno, per questo argomento come per la mappatura definitiva delle zone rosse (finora impostata in mancanza della giusta specificità nel tener conto di ciascuna realtà), che quanto prima si riescano ad ottenere risposte serie e tempi concreti.