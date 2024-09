Il Ministero segnala, il sindaco ordina: arriva lo sgombero per il condominio Villa Claudio. Scarichi abusi nel Pio Monte della Misericordia

Il Comune di Casamicciola Terme ha emesso un’ordinanza sindacale il 5 settembre 2024 che riguarda il Condominio Villa Claudio, ubicato in Corso Vittorio Emanuele n. 17. Questa decisione è stata presa a causa di gravi irregolarità rilevate durante vari sopralluoghi, eseguiti tra luglio e agosto 2024, riguardanti impianti fognari non autorizzati.

La questione è stata inizialmente sollevata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha segnalato un potenziale danno ambientale relativo al condominio. I sopralluoghi, condotti in quattro date diverse, hanno confermato la presenza di impianti fognari non conformi alle normative vigenti, in contrasto con il Decreto Legislativo 152/06 e il Decreto del Presidente della Repubblica 380/01.

I problemi contestati all’Amministrazione Condominiale riguardano le unità abitative servite da impianti non autorizzati, che rappresentano un grave pericolo per l’igiene pubblica e l’ambiente. Questi impianti non conformi sono un rischio non solo per la struttura stessa, ma anche per le aree circostanti.

Durante i controlli sono state individuate diverse irregolarità: uno scarico di acque meteoriche che serve il condominio e le aree limitrofe, classificabile come scarico industriale e realizzato senza autorizzazioni. Un impianto di raccolta e scarico di acque reflue che scarica direttamente in mare, servendo due unità abitative del condominio. Una struttura idrica di risalita con pompa verso un pozzo condominiale, che dovrebbe scaricare nella fogna pubblica.

In base all’art. 50 del Decreto Legislativo 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti urgenti per eliminare gravi pericoli per l’igiene e l’ambiente, è stata emessa un’ordinanza di sgombero immediato per le seguenti unità abitative: unità n. 15 al piano S3, unità n. 16 ai piani S4 e S5. L’ordinanza prevede anche che il Condominio Villa Claudio, rappresentato dall’Amministratore pro tempore, elimini immediatamente l’impianto di scarico dilavante nel piazzale del Pio Monte della Misericordia. Inoltre, è vietato l’accesso di auto, motoveicoli e ciclomotori nei piazzali condominiali e nel garage al livello S2.

Il condominio ha l’obbligo di presentare, entro 15 giorni dalla notifica dell’ordinanza, una richiesta di idoneo titolo edilizio e autorizzazione all’Ente Concessionario, come previsto dal Regolamento Edilizio Comunale (RUEC) e dalla normativa vigente. L’obiettivo è la realizzazione di un impianto di scarico delle acque bianche conforme allo stato dei luoghi.

È richiesto che la riconfigurazione degli impianti condominiali sia certificata da un tecnico abilitato e trasmessa all’ufficio tecnico comunale. Inoltre, se le opere oggetto dell’ordinanza sono state sottoposte a provvedimenti di sequestro dalle autorità giudiziarie, le parti interessate devono ottenere il dissequestro prima di iniziare i lavori necessari.

Questa ordinanza rappresenta un passo decisivo per garantire la sicurezza e la conformità normativa degli impianti fognari del Condominio Villa Claudio. L’intervento del Comune di Casamicciola Terme sottolinea l’importanza di rispettare le normative vigenti per proteggere sia l’ambiente che la salute pubblica.