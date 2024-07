Il Lacco Ameno sogna la “Promozione”

C’è anche il Lacco Ameno tra le società dilettantistiche campane che hanno presentato la domanda di riammissione al prossimo campionato di Promozione. L’ufficialità è arrivata nelle scorse ore, il Comitato Regionale ha reso pubblico l’elenco delle compagini (quindici, ndr) che puntano al ripescaggio nella categoria superiore.

L’obiettivo del club isolano è la continuità, cercando di consolidare il progetto dello scorso anno e orientando le scelte soprattutto sui giovani. Il sodalizio del presidente Salvatore Castagna vuole crescere attraverso gli under, inserendo in organico anche elementi di esperienza. Per conoscere la graduatoria con i relativi punteggi, la LND Campania attenderà qualche giorno per esaminare le varie proposte presentate. Giovedì, 1° agosto, il Lacco Ameno potrebbe avere maggiori novità in merito al suo futuro. In caso contrario bisognerà aspettare l’inizio del prossimo mese, ma l’attesa sarà breve.

Sull’isola si respira l’aria delle certezze, la proprietà rossonera ripartirà da Giovanni Iovine: il mister, assieme al direttore sportivo Crescenzo Belluomo, ha dato il via ai lavori per organizzare la squadra che affronterà la prossima stagione. Le parti sono concentrate sull’allestimento dell’organico, intanto il gruppo si è riunito e ha ripreso la preparazione con le prime sedute di allenamento. Non ci saranno stravolgimenti della rosa, il numero uno e i suoi collaboratori sono pronti ad aggiungere pochi ma validi nuovi elementi nello spogliatoio.

L’intenzione è quella di confermare il blocco dello scorso campionato che ha fornito indicazioni positive. Qualche calciatore verrà aggiunto, non ci saranno tuttavia rivoluzioni, considerato altresì il budget a disposizione. Il Lacco Ameno inoltre sta cercando ulteriori innesti per quanto concerne la struttura societaria, patron Castagna e la sua squadra sono all’opera in vista del debutto, il futuro sarà deciso però dal Comitato Regionale.