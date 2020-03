Il germoglio e lo yoga on line ad Ischia

Anche l’Associazione Yoga dell’isola d’Ischia “il germoglio” si è attrezzata per soddisfare le esigenze imposte dai tempi del coronavirus che ci obbligano a restare a casa.

Non possiamo incontrarci in una palestra per fare Yoga. Incontriamoci allora con un cellulare, un computer o un tablet martedi, giovedì e sabato dalle 17.30. Procuratevi a casa vostra un tappetino, un plaid o qualcosa che vi eviti di poggiare il corpo a terra, oltre un cuscino sul quale sedersi, indossate abiti comodi, una tuta o qualcosa che vi permetta di muovervi facilmente.

Poi passiamo al collegamento.

Installate skype e cliccate il codice, quindi chiamate e procedete al collegamento che vi permetterà di unirvi al gruppo.

Il codice è cid.8cfd0dc1c547d36b. E’ tutto.

Al termine della seduta potete porre le vostre domande per saperne di più, per essere informati sullo Yoga, sulle asana (posizioni), sull’importanza del Pranayama (lo Yoga del respiro), sulla necessità di fare Meditazione, specialmente in questo periodo in cui si registrano stati di ansia, di depressioni, di crisi profonde.

Per altre info chiamare Gianni al 3388861333.