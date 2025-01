Il Forio si arrende sotto il diluvio di Quarto, il Gladiator cala il tris e ferma la corsa dei turchi

Battuta d’arresto per il Real Forio, allo Stadio Giarrusso vince il Gladiator. La diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza non sorride alla squadra di Carlo Sanchez che si arrende sulla terraferma e mette un freno alla striscia positiva. Si interrompe, dopo quindici risultati utili consecutivi, il filotto biancoverde: i nerazzurri si prendono i tre punti a Quarto.

Prestazione sottotono per i turchi che si schierano con il solito 4-3-3. Confermato tra i pali Mazzella, Cabrera sostituisce Di Costanzo all’ultimo minuto e fa coppia con Velotti. Sulle corsie si rivedono Tomasin e Pistola; Aniceto avanza a centrocampo e completa il reparto con Arcamone e Di Lorenzo. In attacco c’è Serrano dall’inizio, Castagna e Peluso completano il tridente. Sotto la pioggia battente, la cronaca si apre con una prima occasione creata dai padroni di casa. Ripartenza veloce dopo un recupero a metà campo, la sfera arriva a Liguori che calcia dal limite dell’area: il suo sinistro si spegne di poco a lato. Al 5’ altra giocata del 10 locale, questa volta su una sventagliata dalla distanza. L’attaccante addomestica il pallone, entra in area e conclude da posizione defilata, il destro viene respinto in corner da Mazzella.

Sugli sviluppi dell’angolo, la retroguardia isolana allontana e Gatto raccoglie da fuori: il tiro finisce oltre il rettangolo verde. Il Gladiator insiste e all’8’ De Marco manca la porta con una sassata; passano cinque minuti e Mansour prova ad entrare in partita, ma sbaglia il controllo e il destro è impreciso. La risposta del Real Forio si registra al 19’ con l’iniziativa di Pistola, i nerazzurri si rifugiano sul fondo. Più interessante la chance per i ragazzi di Platone al 23’: su un cross dalla fascia, Pistola spazza e De Marco cerca di sorprendere Mazzella, la conclusione al volo è larga. Alla mezz’ora incursione di Orlando che vince il duello con Cabrera e spara sopra la traversa. Al 32’ proteste per un presunto fallo su Peluso in area, l’arbitro lascia proseguire. Il primo tempo non regala altre emozioni, allo scadere Aniceto spreca un potenziale contropiede e le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di parità. In avvio di secondo tempo il Gladiator prova a rendersi pericoloso.

Dopo una pressione di Mansour su Mazzella che genera un brivido ai biancoverdi, è Umile a cercare la porta dall’interno dell’area, ma spedisce fuori. Il numero 7 spaventa gli ospiti con il destro dal limite, una deviazione fa terminare la palla sulla parte alta della traversa. Sanchez si gioca la carta Buono, il Real Forio si porta dalle parti di Russo con un guizzo di Castagna disinnescato dal portiere. Sul ribaltamento di fronte la formazione di Platone passa in vantaggio: Cabrera intercetta un lancio, ma spiana la strada ad Argento che si presenta davanti a Mazzella e insacca. Il tecnico isolano cambia a centrocampo, con Marchionni e Arrulo che rafforzano il reparto. Al 59’ Mansour approfitta dello spazio libero sulla trequarti e scarica il tiro verso il bersaglio, l’estremo difensore si distende e copre, con la sfera che va out.

Al 63’ altro errore di Cabrera, ancora su una traiettoria lunga: il centrale, nel tentativo di anticipare un calciatore avversario, non si intende con Mazzella in uscita e lo scavalca, depositando nella propria porta. Sanchez si affida a Pelliccia e Cittadini, i turchi impegnano Russo con un traversone velenoso. Al 74’ Marchionni tenta la girata da buona posizione, non trova però l’impatto giusto. Il Gladiator gestisce nel finale e concede poco al Real Forio che non riesce ad accorciare con Arrulo.

A Quarto la beffa al fotofinish è targata Mosca: il bomber fulmina Mazzella in ripartenza e mette la firma da ex nel recupero. Il match va in archivio al triplice fischio con il risultato di 3-0. Si ferma la corsa degli isolani che subiscono il sorpasso del Nola e scivolano al terzo posto in classifica: nell’infrasettimanale si torna in campo e ci sarà l’opportunità per il riscatto, al Calise approda la “nuova” seconda della classe per lo scontro diretto.

Il tabellino

Gladiator: Russo, Di Giovanni (83’ Finizio), Argento, De Marco, Campanella, Picascia, Umile (66’ Bacio Terracino), Gatto, Orlando (80’ Caruso), Liguori (69’ Mosca), Mansour (83’ Campanile). A disposizione: Campana, Guarino, De Gregorio, Calabro. Allenatore: Platone

Real Forio: Mazzella, Tomasin (74’ Cittadini), Cabrera, Velotti, Pistola (57’ Marchionni), Aniceto, Arcamone (57’ Arrulo), Di Lorenzo (66’ Pelliccia), Peluso (53’ Buono), Castagna, Serrano. A disposizione: Santaniello, Iacono, Di Meglio, Di Costanzo. Allenatore: Sanchez

Arbitro: Andrea Norci di Arezzo

Assistenti: Igino Carrozza di Battipaglia e Carmine Vanacore di Castellammare di Stabia

Marcatori: 56’ Argento (G), 63’ aut. Cabrera (G), 95’ Mosca (G)

Ammoniti: De Marco (G), Pelliccia (RF)