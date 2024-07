Il centrosinistra guardone | #4WD

Quanta tenerezza mi fanno i sinistrorsi ad ogni costo di tutta Italia con il loro gioire per la pur effimera vittoria dell’estrema sinistra in Francia. Mi sembra di assistere al classico ruolo dei guardoni, quelli che non riescono a “godere” di luce propria, per così dire, e sono costretti a rivolgere le loro attenzioni spiando e/o origliando la coppia della porta accanto, che di riffa o di raffa raggiunge il suo obiettivo.

Il centrosinistra di casa nostra, nell’accezione più ampia del semplice e fallimentare campo largo, si accontenta di questo, perché continua ad essere troppo impegnato nella sua caccia alle streghe fasciste. Un’attività che, a giudicare dai risultati delle urne, continua a non premiarlo. Eppure in molti si chiedono il perché, sebbene la risposta sia decisamente semplice: è innanzitutto un problema di credibilità e Vi spiego cosa intendo!

L’inattaccabilità di Giorgia Meloni, che non ha certo più bisogno di dimostrare di non avere scheletri nell’armadio, è di gran lunga superiore a quella di Marie Le Pen. E sebbene quest’ultima sia convinta a giusta ragione, così come lo sono io, che alle prossime presidenziali il destino della Francia sia segnato a suo favore, il sistema elettorale transalpino è stato sfruttato alla grande dai suoi avversari in occasione delle ultime politiche, dando vita ad un patto del tutto innaturale e privo di alcuna affinità e possibilità di coabitazione al governo pur di evitare la débâcle annunciata al primo turno, riuscendo a fare breccia nelle intenzioni di un popolo storicamente pensante e reattivo per il suo stesso retaggio storico-politico.

Ma a differenza della sinistra di Melenchon e del simile e mai troppo forzato orientamento dello stesso Macron, in Italia i vari PD, AVS e M5S di credibilità non ne hanno più neppure un briciolo. La nostra storia più recente è piena di episodi e dichiarazioni in cui gente come Schlein, Bonelli e Conte pretendevano dall’attuale Governo di centrodestra di porre in essere in un solo anno e mezzo di attività tutti quei provvedimenti mai approvati in dieci anni (per limitarci agli ultimi due esecutivi targati Conte e Draghi) quando tutti loro, appassionatamente, erano alla guida dell’Italia, dando per buono tutto e il contrario di tutto.

E allora, concludendo, viva il super guardone centrosinistra italiano, inguaribile cacciatore di inesistenti streghe fasciste, sempre più incapace di comprendere che di questo passo e con questa solfa, Giorgia Meloni e i suoi, fortunatamente, resteranno molto a lungo a Palazzo Chigi e dintorni. Intanto, aspettiamo cosa succederà tra una settimana esatta al Consiglio Europeo.