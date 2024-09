Il buon Real Forio cede 3 punti al Nola. Primo stop stagionale per Sanchez e i suoi

NOLA 1925 – REAL FORIO 2014 2-0

Eccellenza – Girone A – 3a giornata

Un buon Real Forio 2014 non riesce ad evitare la sconfitta in casa del Nola. Per la squadra biancoverde si tratta del primo stop stagionale giunto al termine, ad ogni modo, di una prestazione positiva. Gioca la sua partita anche oggi la formazione di mister Carlo Sanchez, che crea molto nell’arco dei novanta minuti senza, però, trovare la via del gol.

Nel corso della prima frazione di gioco, inaugurata dalla richiesta di un calcio di rigore dei locali al 7’ per un ipotetico tocco di mani in area, le occasioni migliori, infatti, le costruisce la compagine isolana che, al 36’, va vicinissima al gol con Tomasin: Castagna sulla sinistra si destreggia prima di servire il 17 foriano che entra in area ma manda alto. Al 38’ il gol dei padroni di casa con Varsi, lesto a ribadire in rete da due passi dopo un grande intervento di Mazzella su precedente conclusione di Pozzebon. Sotto nel risultato, la squadra di Sanchez reagisce immediatamente e, al 39’, va di nuovo vicina al gol con Mosca.

La seconda frazione di gioco si inaugura subito con due emozioni nell’arco di pochi secondi: al 2’ Pellino deve intervenire per respingere la conclusione di Di Lorenzo; appena pochi attimi dopo, nell’altra area di rigore, è Mazzella ad essere chiamato all’uscita per salvare la propria squadra. Al 4’ Nola vicino al raddoppio, ma la compagine bruniana vede il palo respingere il proprio tentativo.

Al 13’ ancora Real Forio 2014 pericoloso con una azione che nasce da calcio d’angolo: Mosca, però, non inquadra lo specchio della porta. Al 30’ Castagna penetra sulla sinistra e prova a sorprendere Pellino sul proprio palo ma il numero uno del Nola è attento. Nonostante l’inferiorità numerica (doppio giallo per Biason), il Nola raddoppia al 38’ grazie ad un calcio d’angolo che trova Cassandro pronto alla deviazione sotto misura. L’ultima occasione è per il Real Forio 2014 con Castagna in pieno recupero, ma la retroguardia locale manda in angolo il velenoso suggerimento del numero 7 foriano. Tra sette giorni, il Real Forio 2014 ospiterà davanti al pubblico amico il Quarto.

IL TABELLINO

NOLA 1925: Pellino, Cacciatore (45’ s.t. Caropreso), Cassandro, Pepe, Dell’Orfanello, Cozzolino, Melillo (Vitolo), Biason, Varsi (37’ s.t. De Luca), Pozzebon, Filosa (33’ s.t. Kavin).

A disp: Angarelli, Sorrentino, Pagano, Piccolo, Indiano. All. Farina.

REAL FORIO 2014: Mazzella, Arrulo (22’s.t. Acosta), Castagna, Mosca, Pistola (1’ s.t. Cittadini), Iaccarino (1’ s.t. Peluso), Tomasin (7’s.t. Arcamone), Di Meglio (14’ s.t. Aniceto), Cabrera, Di Lorenzo, Di Costanzo. All. Sanchez

A disp: Santaniello, Delgado, Iacono, Raia

ARBITRO: Sig. Ruggiero della sez. di Salerno (ass. Tartaglione e Storelli)

RETI: 38’ Varsi; 40’ s.t. Cassandro

NOTE. Espulso per doppia ammonizione Biason (N). Ammoniti: Cozzolino, Varsi (N); Arcamone, Di Meglio, Iacono, Peluso, Tomasin, Pesce dalla panchina (RF). Angoli 6 – 3