Gli multa l’auto durante il Corpus Domini, lo riconosce e lo colpisce

Il corpus domini di Monterone è costato un pugno e lievi ferite ad un vigile urbano di Forio. Nei giorni scorsi, durante la processione del Corpus Domini, un cittadino di Monterone aveva deciso di non spostare la sua auto e di lasciarla in sosta così com’era già dai giorni precedenti. La sosta vietata viene scoperta del vigile urbano che dopo diversi tentativi di rintracciare il proprietario dell’auto è costretto ad emettere la contravvenzione di andare via non potendo fare null’altro.

Passano le ore e l’indomani pomeriggio (evitiamo i dettagli che anche conosciamo), il proprietario dell’auto multata identifica il vigile urbano, lo raggiunge e, alle spalle, lo colpisce con un pugno. Si crea un piccolo capannello di curiosi, la situazione viene sedata e il vigile urbano – solo in quella zona – è costretto a ricorrere alle cure dell’Ospedale Rizzoli.

Dalle indagini successive, tuttavia, è emerso che il soggetto sia in qualche modo recidivo. Già in passato, sembra a Lacco Ameno, fu protagonista di un episodio analogo sempre contro un altro vigile urbano. La storia continuerà con la Procura delle Repubblica. E’ evidente, però, che chi ne ha la responsabilità metta in pratica tutte le accortezze del caso.