Giovanni Legnini confermato Commissario Straordinario per la Ricostruzione di Ischia

Il Governo Meloni ha confermato l’incarico di Commissario alla Ricostruzione dell’isola d’Ischia l’on.le Giovanni Legnini. Una nomina che conferma e dà continuità ai lavori e ai progetti in cantiere. Una conferma importante che rassicura gli animi, soprattutto pensando ai veri nomi e personaggi che si agitano nel centro destra che, sicuramente, nessuno si avvicina minimamente al curriculum di Legnini. Il Commissario, tra l’altro, in questi anni di gestione ischitana ha dimostrato capacità, dedizione e un sano attaccamento che, spesso, ci ha fatto dire “Legnini uno di noi”.

Con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri firmato dal sottosegretario Alfredo Mantovano Giovanni Legnini è stato confermato Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 fino al 31 dicembre del 2025. Legnini, in carica dal febbraio 2022, coordina la struttura che gestisce anche gli interventi contro il dissesto idrogeologico sull’isola e quelli per le conseguenze della frana del novembre 2022.

Nel merito, arrivano anche i complimenti del sindaco di Casamicciola Terme, Giosi Ferrandino: “Il 2025 – ha detto il sindaco – si apre sotto i migliori auspici per l’isola d’Ischia con la conferma, da parte del governo, di Giovanni Legnini a Commissario per la Ricostruzione post calamità dell’isola. Oltre ad esprimere le mie felicitazione personali all’onorevole Legnini credo di interpretare i sentimenti dei cittadini di Casamicciola Terme e dell’isola intera nell’affermare che questo atto costituisce un passaggio fondamentale per continuare il cammino verso la ricostruzione e la messa in sicurezza del territorio. La competenza, il rigore, l’autorevolezza, la lungimiranza e la disponibilità dell’onorevole Legnini hanno permesso sin qui di dare un significato concreto al termine “ricostruzione” consentendoci di raggiungere in tempi brevissimi risultati che altrimenti avremmo conseguito chissà tra quanti anni”.

“Sono certo – continua Ferrandino – che la sinergia nata grazie all’onorevole Legnini con tutti gli enti e le istituzioni coinvolte nel fondamentale processo di rigenerazione permetteranno di conseguire l’obiettivo a cui tutti noi ischitani aspiriamo, il ritorno alla normalità di Ischia in piena sicurezza. Un doveroso ringraziamento va al Governo che, mettendo da parte le valutazioni squisitamente politiche ha inteso premiare la competenza tenendo in giusta considerazione le esigenze e le richieste della nostra comunità”