Giosi Ferrandino, le prime parole da sindaco: “Ci mettiamo subito al lavoro”

Una campagna elettorale premiata da Casamicciola, Giosi Ferrandino è stato eletto Sindaco con il 55%. Il nuovo primo cittadino, già in carica tra il 2002 e il 2007, ha parlato dell’esito delle elezioni. Senso di responsabilità e impegno, questi due cardini saranno portati avanti dalla squadra di Ferrandino:

“Ci mettiamo subito al lavoro. L’esordio non è dei migliori perché c’è l’allerta meteo, tra poco ci sarà il passaggio di consegne e la proclamazione. Entrerò subito in carica e farò quello che abbiamo promesso in campagna elettorale. C’è poco da festeggiare, ma pensiamo solo a lavorare tanto.

Visto anche il risultato elettorale andato oltre ogni aspettativa, ci sentiamo ancor di più responsabilizzati per accogliere questa sfida che sarà ardua, ma siamo mossi da tanta buona volontà e metteremo tutto l’impegno possibile. Adesso, finalmente dopo anni, i cittadini di Casamicciola torneranno ad avere una guida solida e con idee chiare, li riporterà verso una strada tracciata e precisa, senza cambiare direzione ogni tanto come successo in passato. Sarà una guida decisa, non solo mia ma di tutta la squadra che mi contornerà. La misura della vittoria ovviamente gratifica, significa che i cittadini hanno capito che c’era bisogno di un cambio di passo e quindi hanno chiaramente bocciato la precedente amministrazione, ma ci hanno dato anche una grande responsabilità che sentiamo tutta sulle spalle. Su questo bisogna essere chiari. Sono felicissimo del risultato, avevo chiesto moderazione nei festeggiamenti. A quanto pare non è riuscito questo mio appello.

Avevamo una squadra soprattutto di giovani che vedevano questo momento come un riscatto soprattutto per loro perché preoccupati per il loro futuro. E oggi stanno manifestando in questo modo, c’è da capirli: hanno sofferto tanto, adesso vedono un futuro più roseo. Ci vorrà impegno, più che coraggio. Quest’ultimo non è mai mancato perché, nel momento in cui ci siamo proposti, sapevamo a cosa andavamo incontro. Ci sarà tanto impegno da parte nostra. Dedica? Il primo pensiero va alle vittime che solo pochi mesi fa ci hanno lasciato purtroppo per quel tragico evento. Sono ancora vive dentro di noi. In campagna elettorale, sulla mia pelle, ho potuto notare ancora le lacrime nei volti di tutti i cittadini di Casamicciola. Quindi è una dedica che va a loro. È un impegno che sentiamo di prendere nel loro ricordo”.