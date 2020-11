Giacumì, rispondi a qualche domanda

Gaetano Di Meglio | Questo è il primo articolo sulla vicenda Shiruk. Domani ne faremo un altro sull’aspetto politico. Dopo domani un altro sull’aspetto di libertà libertà e il giorno dopo, forse, ancora un altro. C’è tanta merda da spalare che una sola volta non basta.

Questa volta, però, ci limitiamo a fare qualche domanda tecnica che, in attesa del prossimo post “non ho parole” del sindaco, sperando che qualcuno risponda.

Sull’assenza del sindaco e dell’assessore Tufano alla prima seduta di giunta dell’era “Lacco Ameno Desianizzato, dove il cielo è più blu” ne parliamo domani. Restiamo sul tecnico.

Chi ha deciso di accettare questo progetto? Quando? Con quale atto?

Chi ha dato mandato al RUP di procedere con la scelta del progetto?

Chi ha deciso che il progetto da sottoporre al finanziamento dovesse essere questo del fantomatico centro vela e non uno sul campo di calcio chiuso da mesi?

Quale delibera di giunta o del commissario ha dettato il tempi al RUP?

Chi ha nominato il RUP?

Perché la delibera di giunta non è presentata da un assessore o dal sindaco come suggerisce l’art. 29 del TUEL?

Giacomo, non sarebbe stato il caso che l’indirizzo lo desse la giunta?

Giacomo, non c’è alcun richiamo in questa determina. Vuoi fare chiarezza?

Giacomo, per gli altri progetti la candidatura viene decisa dalla la giunta che poi nomina il Rup. In questo caso ha fatto tutto il Rup? Vuoi fare chiarezza?

A Forio, per citare un comune a te amico, i progetti definitivi li approva la giunta. A Lacco Ameno lo fa il RUP. Lo trovi strano? Noi si!

A domani con qualche altra domanda!