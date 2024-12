Giacomo Pascale: “Buon Natale Lacco Ameno!”

Giacomo Pascale | Cari concittadini, desidero rivolgervi i miei più sinceri auguri per un sereno Natale e un felice anno nuovo: che queste festività possano portare gioia e tranquillità nelle vostre case, e che il nuovo anno si apra a nuove opportunità e prospettive per tutti noi. Ebbene, la solidarietà e la coesione sociale sono i pilastri su cui stiamo fondando la ripartenza della nostra terra, scossa negli ultimi anni da eventi catastrofici che l’hanno messa a dura prova. Così, nonostante le sfide che abbiamo affrontato a causa del sisma, continua il nostro impegno per la rinascita e la valorizzazione del nostro territorio, grazie anche alla preziosa collaborazione della struttura commissariale, che ringrazio per il lavoro costante. Parallelamente, stiamo lavorando con grande determinazione per valorizzare il nostro patrimonio artistico, culturale e archeologico.

Ad esempio abbiamo, tra l’altro, concentrato i nostri sforzi su Villa Arbusto, un gioiello del nostro territorio. Attraverso interventi mirati, stiamo potenziando l’offerta turistica e culturale, rendendo questo sito non solo un luogo di visita, ma un centro di eventi e attività che possano attrarre visitatori e coinvolgere la comunità. Sotto questo profilo, negli ultimi mesi, il nostro impegno ha portato a risultati tangibili: abbiamo intercettato numerosi bandi e linee di finanziamento sia regionali che statali, senza intaccare il bilancio comunale. Questo è stato possibile grazie al lavoro instancabile della giunta e degli uffici tecnici che, con grande competenza e dedizione, hanno messo in campo progetti innovativi.

Uno di questi è il progetto “Lacconart”, che ha permesso di dotare il comune di navette elettriche. Questo non solo potenzia il nostro parco mezzi, ma ha offerto anche ai turisti percorsi unici per esplorare le bellezze di Lacco Ameno, promuovendo un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Un’altra grande vittoria per la nostra comunità è il ritorno dell’approdo turistico nella disponibilità del Comune. Ora potete finalmente riappropriarVi di una risorsa fondamentale. Questo significa più fondi disponibili per la cittadinanza e un potenziamento del porto in ottica futura, garantendo così un’infrastruttura all’altezza delle nostre ambizioni turistiche, e la ridistribuzione della ricchezza come da Voi richiesto. Altro importantissimo obiettivo raggiunto è stato la riapertura della scuola “Principe di Piemonte”, un passo importante per restituire questo bene alla collettività. La scuola rappresenta un luogo di crescita e formazione per i nostri giovani, e la sua riattivazione è una delle priorità del nostro mandato.

Ci sarà vedrete, l’inaugurazione e consegna di nuove scuole per le quali le procedure già sono avviate. Invece, relativamente alle settimane che ci aspettano, in vista delle festività natalizie abbiamo lavorato a un cartellone di eventi ricco e variegato, con l’obiettivo di rendere Lacco Ameno attrattivo e vivace. Saranno numerose le occasioni di intrattenimento e partecipazione, pensate per coinvolgere tanto i cittadini quanto i visitatori. La magia del Natale deve essere un momento di condivisione e di festa per tutti noi.

Infine, voglio sottolineare che stiamo portando avanti molti altri progetti, frutto dell’instancabile lavoro che portiamo avanti spinti dalla Nostra passione e dal Vostro consenso intorno alle Nostre idee. Ogni iniziativa, che cerchiamo di raccontare anche attraverso le nostre pagine social, è concepita con l’intento di migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e di rilanciare Lacco Ameno come meta turistica di eccellenza.

Queste iniziative non sono solo traguardi, ma rappresentano un impegno costante per migliorare la qualità della vita e promuovere un turismo sostenibile. Mi si conceda, infine, di ringraziare le forze dell’ordine, gli insegnanti e tutto il personale pubblico che, costantemente, lavorano nell’interesse della nostra comunità, congiuntamente alla nostra Chiesa. E, sicuramente, anche la stampa isolana, che ci racconta sempre con passione e dedizione. Concludo questa lettera con un invito a continuare a lavorare insieme, uniti e motivati, per il bene della nostra comunità. La strada da percorrere è ancora lunga, ma sono certo che, con il vostro supporto e la vostra partecipazione, possiamo costruire un futuro luminoso per Lacco Ameno.

Cari concittadini, auguro a ciascuno di voi un Natale ricco di amore e felicità, e un nuovo anno pieno di salute, prosperità e successi. Insieme, possiamo continuare a costruire un futuro luminoso per Lacco Ameno. Con affetto, Giacomo Pascale