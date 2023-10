Frosinone-Verona 2-1, ciociari al settimo posto

FROSINONE (ITALPRESS) – Il Frosinone non ha nessuna intenzione di fermarsi. La squadra di Di Francesco vince 2-1 contro l’Hellas Verona grazie alle reti di Reinier e Soulè (inutile quella di Djuric nel finale) e si porta ora in settima posizione insieme a Monza e Lecce, tutte a quota 12. Terza vittoria per la compagine ciociara, dopo la sosta ci sarà la sfida al Dall’Ara contro il Bologna. Quarto ko in campionato per gli scaligeri che dopo la pausa ospiteranno il Napoli. I padroni di casa hanno avuto un approccio sicuramente propositivo, tra i più in palla Soulè: il centrocampista offensivo dei canarini si è prima costruito una buona occasione (tiro alto), poi ha colpito il palo. Un’azione che ha dato la scossa alla partita facendo reagire un Verona fino a quel momento non troppo vivace, il tiro di Folorunsho si è però perso sul fondo. La squadra di Di Francesco ha dato sicuramente segnali positivi e al 46′ del primo tempo è arrivato il gol di Reinier, abile a ribadire in rete il tiro di Cheddira terminato sul palo. Nella ripresa il copione non è cambiato, al 16′ è arrivato un altro palo da parte di Soulè: l’argentino si è riscattato al 21′ quando di testa, su cross morbido di Marchizza, ha siglato la seconda rete di giornata. Il 2-0 ha messo alle corde un Hellas poco propositivo soprattutto in fase offensiva, a parte qualche iniziativa da parte degli esterni la squadra di Baroni ha combinato poco e nulla: in pieno recupero la zuccata di Djuric ha riaperto virtualmente il match, ma l’assalto finale non è bastato. Dieci i minuti di recupero, tre in più rispetto ai sette iniziali, dopo un check per un possibile fallo di mano da parte del VAR è arrivato il triplice fischio finale. Dodici punti in otto giornate, è la miglior partenza in Serie A per la squadra gialloblù.

