Forio, tre punti e secondo posto. Il commento

Tre punti in trasferta e secondo posto riconquistato. Il Real Forio supera l’esame Montecalcio con una prestazione convincente e chiude il suo girone di andata, con qualche settimana di ritardo, nel migliore dei modi. La squadra di Carlo Sanchez batte la brigata dell’ex Angelo Iervolino con una prova di grande solidità e vince allo Stadio Vezzuto-Marasco.

Un successo targato Monterone: prima Castagna e poi Peluso decidono la sfida sul suolo flegreo. I turchi, che si schierano con un 4-3-3, creano diverse occasioni da gol e rischiano pochissimo sulle iniziative degli avversari, il gruppo si impone fuori casa e riesce a dare continuità al suo ottimo periodo. Compatta la difesa che controlla senza troppe difficoltà l’esperto Castaldo, incisivo l’attacco con Castagna e Acosta che guidano la fase offensiva. Ottimo l’ingresso di Peluso e Pelliccia, bene anche il centrocampo con Cittadini e Arcamone in primo piano. Dodicesima vittoria in campionato in diciotto partite e quarta consecutiva, è il quindicesimo risultato utile di fila.

Il Real Forio sale a 41 punti in classifica e fa registrare il suo record personale: superata quota 40 di due stagioni fa, sarebbero stati 43 (invece ufficialmente 34, ndr) lo scorso anno senza le esclusioni di Casoria e Aversa. Bottino pieno e rientro sull’isola, i biancoverdi tornano a casa con importanti conferme e ritrovano subito il terreno di gioco per preparare la prossima partita. Il calendario pieno e le gare ravvicinate vedranno la truppa di Sanchez impegnata di nuovo sulla terraferma, questa volta sul campo del Gladiator in uno scontro diretto.