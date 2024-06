Forio, ripristino del Palacasale e sostituzione del parquet

Il Palacasale di Forio sarà oggetto di ripristino dopo i danni riportati a seguito dell’alluvione del 26 novembre 2022 che ne hanno compromesso l’agibilità impedendone conseguentemente la fruizione. I lavori da eseguire rientrano in massima parte nel finanziamento assegnato da Legnini per l’intervento. Nella delibera di Giunta che approva il progetto esecutivo si evidenziano innanzitutto i danni riportati dal Palazzetto dello Sport: «La struttura sportiva Palacasale,a seguito delle copiose ed eccezionali precipitazioni atmosferiche avvenute nella notte tra il 25 e il 26 novembre 2022, è stata oggetto di un allagamento causato principalmente dalle notevoli infiltrazioni d’acqua».

A seguito dell’allagamento, «la superficie di gioco, in legno (parquet), ha riportato i maggiori danni, tali da renderla inagibile e da non garantire l’incolumità degli usufruitori». Con l’Ordinanza n.16/2023ilCommissario delegato Legnini ha disposto di finanziare l’intervento: “Ripristino impermeabilizzazione del palazzetto dello sport “Palacasale”. L’Amministrazione comunale di Forio ha però rilevato la necessità, «visto il precario stato della superficie in legno», di «procedere alla sostituzione della pavimentazione sportiva, con un nuovo parquet ligneo». Un intervento aggiuntivo, in sostanza, ma necessario in quanto appunto l’acqua può causare danni irreparabili alle strutture in legno.

Il progetto esecutivo denominato “Lavori di ripristino della funzionalità della struttura Palazzetto dello Sport”, redatto dal geom.Dario Amoroso, presenta un importo complessivo di 117.270.44 euro, di cui 73.054,08 per i lavori (61.683,44 euro l’importo soggetto a ribasso). La Giunta ha dunque proceduto all’approvazione del progetto esecutivo nominando rupl’arch. Marco Raia. La delibera specifica che la somma necessaria per la realizzazione del progetto trova copertura finanziaria per98.500 euro a valere del finanziamento di cui all’Ordinanzan.16/2023del Commissario delegato e per 17.621,50 euro a carico del bilancio comunale.