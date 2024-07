Forio, Regine paga il supporto all’Utc per le sanzioni

Lo scorso anno il Comune di Forio aveva conferito un incarico di supporto all’Utc per la predisposizione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del Settore V retto dall’arch. Gianpiero Lamonica. Una iniziativa necessaria in quanto «l’Utc è interessato da una carenza atavica di personale, che si aggrava col passare dei mesi, e che rende sempre più difficoltoso il normale funzionamento dell’Ufficio Tecnico; che ciò ha comportato un accumulo di provvedimenti sanzionatori da predisporre e cui l’Utc deve necessariamente ottemperare in tempi brevi». Per porre rimedio al ritardo, stante l’indisponibilità di personale in organico, si era fatto ricorso al solito incarico esterno «considerata la notevole mole di adempimenti di carattere tecnico giuridico a cui gli uffici del settore devono dare seguito». Incarico che era stato conferito all’Vito Trofacon studio a Forio per l’importo complessivo di 7.612,80 euro. Adesso il responsabile del Servizio Edilizia Privata, Espropri, Catasto, Ambiente ed Ecologia arch. Nicola Regine ha provveduto a liquidare all’avvocato la fattura emessa di 2.537,60 euro complessivi.