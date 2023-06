Forio parte da loro. Proclamato il consiglio comunale

Gaetano Di Meglio | E’ stato bello, in questi giorni, ascoltare e leggere le idiozie di chi parla e scrive a vanvera. Una cosa è la speranza – legittima – di chi aspira ad avere una pedina in più in squadra, un’altra cosa, invece, avere una visione sbagliata della realtà e, su questo errore, basare pensieri e ragionamenti.

Ora, però, Stani Verde ha tutte le carte in regola per scalare di marcia e iniziare la ripresa di Forio. La rimonta di un paese che deve, prima di tutto, ricostruire un senso di comunità e di solidarietà tra le persone che la maggioranza di Francesco Del Deo aveva, invece, calpestato, offeso e distrutto. E, fino all’ultimo giorno possibile, abbiamo letto e visto il modo di fare.

Ieri mattina, con una semplicissima, ma attesa, cerimonia di proclamazione, la commissione elettorale ha reso noto l’elenco dei consiglieri comunali eletti all’indomani del voto del 14 e del 15 maggio 2023.

E come vi abbiamo annunciato il 17 maggio, nel consiglio comunale di Forio risultano eletti in maggioranza in ordine di graduatoria rispetto ai seggi assegnati: i candidati alla carica di sindaco non eletti, ovvero, Capuano Pasquale. Iacono Vito e poi D’Abundo Leonardo, Monti Nicola, Angela Albano, Mattera Giovanni, Savio Gaetano, Trofa Francesco, Lavista Jessica Maria, Laezza Davide, Serpico Salvatore, Patalano Luigi, Morgera Alessandro e Spataro Antonio. Mentre in minoranza, invece, Loffredo Domenico e Del Deo Francesco.

Nessuna novità, quindi, per quelli che sanno leggere le leggi italiane e non hanno bisogno di inventarsi baggianate per riempire le pagine.