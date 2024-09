Forio, lavori urgenti ai locali comunali

Il Comune di Forio ha affidato lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria ad alcuni uffici della sede comunale in Via Giacomo Genovino e ad un locale adibito ad aula presso la casa comunale in Piazza Municipio. In particolare, quest’ultimo intervento si è reso necessario nell’imminenza dell’inizio del nuovo anno scolastico. Il costo è stato quantificato dal Settore VIII in 6.088,03 euro oltre Iva. Alla luce dell’importo, l’arch. Marco Raia ha proceduto con trattativa diretta sul Mepa e i lavori sono stati affidati all’impresa “Salvatore Ruggiero” per l’importo di 5.900 euro oltre Iva, ovvero una spesa complessiva di 7.198 euro.