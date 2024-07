Forio, lavori alla Colombaia per l’Ischia Film Festival

La “Colombaia” beneficia di una serie di interventi di manutenzione per poter ospitare alcuni eventi dell’Ischia Film Festival. La volontà di concretizzare la valorizzazione del bene è stata più volte espressa dall’Amministrazione comunale, come ricorda in determina il responsabile del Patrimonio arch. Giampiero Lamonica, per poter mantenere aperta la villa «in questo tempo di transizione e sino al modello di gestione definitivo».

In particolare, a febbraio scorso la Giunta ha accolto la «richiesta di partenariato e uso di Villa La Colombaia per la XXII Edizione dell’Ischia Film Festival”» presentata da Michelangelo Messina in qualità di Presidente dell’associazione “Art Movie”, «per l’utilizzo gratuito della Villa La Colombaia per la realizzazione di incontri e master-class con ospiti internazionali di spicco, coordinati da un critico cinematografico, concedendo il patrocinio morale del Comune di Forio, l’utilizzo gratuito della Villa La Colombaia dal giorno 30 giugno al giorno 4 luglio 2024».

Di qui la necessità di lavori di manutenzione e Lamonica ha contattato per le vie brevi due ditte isolane che hanno presentato i preventivi per i rispettivi interventi: la “Eco.Gea” di Barano per «vari interventi di disostruzione tubazioni con automezzi per n. 2 interventi annui, per una spesa di euro 1.500 Iva esclusa; ritiro e trasporto dei reflui fognari con automezzi per n. 2 interventi annui, per una spesa di euro 2.000 Iva esclusa». La “Ischia Pulizie Multiservizi di Iacono Massimo” di Forio «per intervento di pulizia straordinaria consistente in pulizia spolveratura vetri, porte, finestre, bagni e disinfezione presso la villa “La Colombaia”, per una spesa di euro 3.500 Iva esclusa». Lamonica ha dunque approvato i preventivi impegnando la spesa complessiva per le due imprese di 8.540 euro: rispettivamente 4.270 euro Iva compresa.