Forio, il Comune rinegozia il fitto per la depositeria

Negli anni scorsi, come è noto, il Comune di Forio aveva deciso di individuare sul territorio un’area da destinare alla sosta degli automezzi di proprietà ed alla ubicazione di una depositeria di attrezzature varie. La “sistemazione” preesistente, in un angolo del campo sportivo, risultava infatti inidonea. A giugno 2022 era stata presa in locazione l’area in via Baiola di proprietà della società “Green Mobility Srl”.

Ebbene, come evidenzia ora in determina il responsabile del Servizio Patrimonio, Protezione Civile arch. Marco Raia, «l’Amministrazione Comunale ha attualmente volontà di procedere ad una rinegoziazione del fitto dell’area in località Baiola». E’ pertanto necessario, «a seguito della rinegoziazione dell’area concordata con il locatore, dover commissionare la redazione di una perizia estimativa per la determinazione del nuovo canone di fitto».

Per l’affidamento della perizia del fondo in via Baiola Raia ha proceduto con la trattativa diretta sul Mepa sull’importo base di 800 euro oltre Iva e Cassa. Il geom. Enrico Romano ha offerto 700 euro netti e il responsabile del Servizio ha dunque proceduto senza indugio ad affidare l’incarico per la spesa complessiva di 882 euro.