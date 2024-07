Forio, da domani la Chiaia pedonale! Arriva la sperimentazione blocca auto

Lo aveva promesso e lo ha fatto. Questa volta la sperimentazione della chiusura alle auto, a Forio, arriva direttamente da parte del primo cittadino. Il comandante della Polizia Municipale di Forio, visto l’indirizzo sindacale volto alla sperimentazione di area ZTL in località Chiaia Spinesante e, nel particolare, visto che “detta sperimentazione si svolge in via Spinesante dall’intersezione con Prov.le Lacco ed il Ristorante L’Ancora “ ha ordinato il divieto di sosta e transito nel tratto di strada tra il Ristorante L’Ancora ed il Chiosco Mattera interessato dalla sperimentazione dalle ore 10.30 del 28.07.2024 e fino alle 02.00 del 29.07.2024.

Nel frattempo è istituita la circolazione a doppio senso nel tratto di strada di via Spinesante tra l’incrocio con via Prov.le Lacco Campo Sportivo e via Fortino dalle ore 10.30 del 28.07.2024 e fino alle 02.00 del 29.07.2024. Ed è vietata la sosta veicolare in tali ultimi tratti di strada al fine di consentire il doppio senso di circolazione.

Iacono chiarisce anche la sospensione temporanea di ogni altra ordinanza in contrasto con la presente e ricorda che eventuali veicoli trovati in sosta verranno rimossi a mezzo carro grù.

Dalla sperimentazione sono esclusi i Taxi, NCC, Carico e scarico merci secondo l’Ord. 151/2024, Disabili (i quali potranno sostare nelle aree fino a saturazione posti H disponibili), possessori di posto auto interno alla area ZTL che verrà accertato contestualmente dalla forza presente. Per i residenti, invece, sarà messo a disposizione un parcheggio (ex Calise in località Casale).