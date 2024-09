Forio, con il Montecalcio un pareggio che può starci. Il commento

Prima uscita della nuova stagione e mister Carlo Sanchez può raccogliere già importanti indicazioni in vista del prosieguo. Allo stadio Vezzuto-Marasco si presenta un Real Forio pronto, non ancora al top della condizione atletica ma con una grande personalità. Dopo un primo forcing dei padroni di casa del Montecalcio, i turchi replicano con coraggio e passano in vantaggio con un rigore conquistato da Arcamone e trasformato da Acosta.

La squadra tiene alto il baricentro, va in aggressione sui portatori del pallone e cerca di stare corta per non concedere giocate tra le linee agli avversari. E infatti i biancazzurri sono costretti a muovere la sfera in orizzontale per attaccare poi le corsie. I pericoli maggiori arrivano nel finale di frazione, quando i cross mettono in evidenza le qualità fisiche degli avversari. I ragazzi di Sanchez tengono bene il campo e, superato un momento non semplice ad avvio ripresa, si catapultano di nuovo in avanti.

Poi la beffa a metà ripresa, con l’iniziativa di Rimoli, non contrastata bene da Arrulo e Pistola: Mazzella respinge sui piedi di Giliberti che fissa il tap-in. Il gol subito non demoralizza gli isolani che costruiscono più occasioni per trovare il nuovo vantaggio: Mosca in contropiede e Castagna dal limite non riescono a superare il bunker biancazzurro, con il portiere protagonista di una doppia parata salva-risultato. Un pareggio che può starci, su un campo che ha riservato sorprese lo scorso anno.

La squadra rientra sull’isola per la terza ed ultima partita del girone, il Real Forio vuole conquistare la qualificazione alla fase successiva di Coppa. Servirà battere la Frattese, una neopromossa dalle notevoli qualità tecniche. Sanchez può godersi la buona prova dei suoi e studiare le alternative tattiche, considerato l’impegno ravvicinato. Il gruppo tuttavia ha dimostrato trame convincenti e più profondità rispetto alla passata stagione.