Forio, bye bye Enzo Rando. In “comando” a Villaricca. Stani Verde saluta l’ex potente responsabile finanziario

Stani Verde ha trovato il modo per “salutare” Enzo Rando, già da tempo messo in disparte. L’ex onnipotente responsabile del Settore Finanziario sarà assegnato in comando al Comune di Villaricca, su espressa richiesta del sindaco di quell’Ente. A cui il primo cittadino di Forio ha aderito con “entusiasmo”. Nella delibera di Giunta che approva la convenzione tra i due Comuni, si fa espresso riferimento alla richiesta pervenuta per l’utilizzo «in convenzione attraverso l’istituto del “comando”, per un periodo di 12 mesi full-time, del dipendente Dott. Vincenzo Rando, in servizio presso il Comune di Forio con contratto a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella ex categoria D3 giuridica, posizione economica D7, profilo professionale Funzionario dell’Area Economico-finanziaria».

Nota come detto riscontrata positivamente da Stani Verde, «precisando che ogni onere economico sarebbe stato a carico del Comune utilizzatore, che dovrà provvedere al rimborso degli oneri trimestralmente al Comune di appartenenza del dipendente, e che restava in attesa della convenzione a stipularsi alfine di sottoporla all’approvazione della Giunta». La convenzione è stata trasmessa dal comune in provincia di Napoli ed approvata a tambur battente con una piccola modifica: «Ritenuto, al fine di programmare l’utilizzo del risparmio di spesa, rettificare il citato schema di convenzione precisando che “La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinati all’osservanza del periodo di preavviso a mezzo pec di almeno 3 mesi, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi».

Viene dunque autorizzato il “comando” di Enzo Rando a Villaricca. L’operazione ovviamente è stata possibile perché anche l’interessato ha manifestato la volontà di aderire. Infatti «ha dichiarato la propria disponibilità a prestare servizio presso il Comune di Villaricca per36oresettimanali, e con la firma per accettazione della presente convenzione ribadisce la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di “Funzionario Economico-Finanziario” a tempo pieno, mediante l’istituto del comando, presso il Comune di Villaricca».

Anche su questo non potevano esserci dubbi, visto che Rando non aveva più alcuna voglia di restare a Forio, dove era stato ormai “emarginato”. La convenzione approvata richiama la normativa in materia che prevede: «Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni». Una “comoda” opportunità per tutti: Stani Verde, il Comune di Villaricca e lo stesso Rando.

LA CONVENZIONE

La convenzione precisa che a termini di legge «il temporaneo utilizzo del citato dipendente comandato presso il Comune di Villaricca non dà pertanto luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro col dipendente comandato, né dà luogo all’instaurazione di un rapporto di lavoro con il Comune di Villaricca». E «per tutta la durata del comando il dipendente comandato resta giuridicamente dipendente dell’ente di appartenenza (Comune di Forio), mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con il Comune di Villaricca attiene soltanto al suo impiego funzionale nell’ambito dell’assetto organizzativo di quest’ultimo». Ma comunque Rando per un anno almeno lavorerà lontano da Forio…

Viene anche specificato che «in relazione al duplice rapporto di subordinazione, giuridico e funzionale il primo, e funzionale ed organizzativo l’altro, gli enti, cedente ed utilizzatore, restano titolari dei diritti e dei poteri di cui ai rispettivi rapporti giuridici, ivi comprese la facoltà di richiamo per il primo (che difficilmente si verificherà, ndr). In tale ambito, gli enti interessati restano facultati a modificare i termini di utilizzazione del dipendente comandato così come definiti dal presente atto». La convenzione come detto ha durata di 12 mesi, ma è eventualmente rinnovabile, visto che la normativa consente il comando fino a tre anni.