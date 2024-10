Forio, arriva la “delega” di Stani Verde a Mimmo Loffredo

Cavallo di Troia o passaggio in maggioranza? E’ ancora presto per capirlo, tuttavia, Stani Verde ha conferito a Mimmo Loffredo “l’incarico di supporto all’azione politico-amministrativa”. Una nomina che apparentemente potrebbe avere un senso di partecipazione ma che, allo stesso tempo, offre diverse chiavi di lettura.

Loffredo, a cui il sindaco Verde ieri in consiglio comunale ha dedicato parole come “vuoto cosmico”, diventa partener della maggioranza nella gestione della crisi dovuta al “numero delle unità abitative”. Un argomento caldo che aveva costretto il primo cittadino a gridare “vi querelo” dopo le accuse mossegli proprio da Loffredo e da Del Deo. Questa mattina, però, arriva la nomina per il consigliere di minoranza.

L’ATTO

“Conferimento incarico di supporto all’azione politico-amministrativa. Preg.mo Consigliere Loffredo, Premesso che è volontà di questa amministrazione di incentivare la partecipazione delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale così come dei cittadini tutti alla vita politica amministrativa di Forio anche in termini di idee, progettualità, suggerimenti, proposte, iniziative;

Acquisita, per le vie brevi, la Sua disponibilità a collaborare con questa Amministrazione Comunale; con la presente si conferisce al Consigliere Mimmo Loffredo, l’incarico di supportare lo scrivente Sindaco c l’Amministrazione Comunale di Forio nell’ambito della risoluzione delle problematiche relative alla crisi dovuta al divario tra il numero delle unità abitative disponibili ed il numero di persone in cerca di alloggi nel Comune di Forio.”