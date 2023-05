FORIO AL VOTO. LO SPOGLIO PER IL NUOVO SINDACO

Aggiornamento ore 15.40: In alcune delle 17 sezioni, le operazioni di scrutinio sono da poco cominciate. Nella sezione 11, fino a questo momento, 74 sono le preferenze per Stani Verde, 46 per Pasquale Capuano e 13 per Vito Iacono.

Aggiornamento ore 15.25: L’affluenza alle urne è del 64,25% a fronte del 67,02% del 2018.

Manca poco più di un’ora alla chiusura delle urne e sapremo chi sarà il sindaco nel comune del torrione. La pioggia di queste ore non ha scoraggiato i cittadini ad andare a votare e le operazioni ai seggi procedono alacremente.

Il Dispari seguirà lo spoglio delle schede in diretta live cercando di farvi vivere cosa accade nei plessi principali. Ricordiamo che a Forio sono tre i candidati alla carica di Sindaco Stani Verde, Pasquale Capuano e Vito Iacono.