Fonsiné, giovedì 17 dicembre la presentazione del romanzo di Giulia Trani

Giovedì 17 dicembre in diretta dalla pagina Facebook Biblioteca Antoniana di Ischia, la presentazione di Fonsiné il romanzo d’esordio di Giulia Trani. Dopo i saluti del Sindaco Enzo Ferrandino, dialogheranno con l’autrice la direttrice dell’Antoniana Lucia Annicelli.

“Fonsinè” è il primo passo della quattordicenne in veste di scrittrice. Persa nel magico racconto della storia d’amore della sua anziana vicina di casa, nonna Alfonsina, la giovane trasferisce nel romanzo le sue emozioni e la voglia di ricerca del passato dell’isola in cui vive.

Alfonsina è una ragazza ischitana, solare, gentile ed educata con tutti. Alan è un giovane britannico, un po’ introverso e chiuso in se stesso. É l’estate del 1944 quando lui mette piede sull’ isola come ingegnere navale della Royal Air Force. Una sera al Caffè Diaz, il bar della famiglia di Alfonsina dove lei lavora, i loro sguardi si incrociano per la prima volta. Lei viene colpita da quel ragazzo che è ogni sera al bancone da solo, distaccato dai suoi compagni che invece si divertono e chiacchierano a fine giornata. Ciò che ancora non sa è che Ischia nasconde ombre buie sul suo passato.

Giulia Trani è nata a Lacco Ameno, comune dell’isola d’Ischia, il 27 agosto 2006. Attualmente studentessa del Liceo Scientifico “Ischia”, è appassionata dai romanzi e dalle loro storie. Amante della lettura fina da piccola e assidua frequentatrice della Biblioteca Antoniana, si è avvicinata al mondo della scrittura soprattutto grazie ai consigli e alle diverse opportunità didattiche offerte dal suo insegnante di lettere prof Domenico Castagna alla SM “G.Scotti”.