Festa grande a Ischia Ponte: domenica il concerto di Serena Brancale preceduto da intrattenimento per bambini e famiglie

Il Natale a Ischia sbarca anche ad Ischia Ponte. Dopo un mese di eventi e intrattenimento soprattutto per i più piccoli che ha visto particolarmente coinvolto Corso Vittorio Colonna e la Piazzetta San Girolamo, il borgo antico, domenica 15 dicembre, apre le porte al Natale e al primo grande evento organizzato dal Comune di Ischia. Tra gli ultimi appuntamenti prima di salire sul celebre palco di Sanremo, Serena Brancale fa tappa ad Ischia con il suo concerto che chiuderà una intensa giornata che il comune di Ischia, in collaborazione con AICOM, ha voluto dedicare alle donne istituendo il “Pink Day”. In questa occasione saranno previsti sconti fino al 20% rivolti alle donne su determinati prodotti negli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa. In basso l’elenco delle attività commerciali aderenti presenti su tutto il territorio comunale. In questa particolare giornata non mancheranno l’intrattenimento per bambini, giochi e attività, oltre al ritorno del Borgo in Festa con la Christmas Edition.

CHI E’ SERENA BRANCALE – Dopo aver studiato sin da piccola musica classica, Serena Brancale si è laureata in canto jazz al Conservatorio Piccinni di Bari: nel frattempo incide due dischi per il progetto Camera Sound, prima di creare nel 2011 il Serena Branquartet. Solo due anni prima però, aveva tentato la strada di X Factor, dove fu eliminata dall’allora giudice Simona Ventura. Solo qualche anno più tardi invece, salirà sul palco del Festival di Sanremo, nel 2015, nella sezione Nuove proposte. Il brano sarà Galleggiare, che però la vedrà fuori dal podio finale, composto da Giovanni Caccamo, Kutso, Amara ed Enrico Nigiotti. Dopo la partecipazione al Festival, Brancale pubblicherà anche il suo primo album ufficiale dal titolo Galleggiare, in cui è contenuta Il gusto delle cose, uno dei brani più famosi della sua discografia. Anche se il jazz continuerà a essere uno degli aspetti fondamentali nella sua visione musicale, negli ultimi anni Brancale si è aperto anche a un’evoluzione differente, come l’R’n’b e il bailefunk. Tra i brani più virali, soprattutto grazie a piattaforme come TikTok, in Italia nel 2024 non si può che parlare di Baccalà. Prodotto da Dropkick, vede Brancale esordire in dialetto barese e conquistare, finora, quasi 16mila video con il suono in sottofondo sulla piattaforma. La canzone è rimasta anche per 7 settimane consecutive, dalla sua uscita, nella top 10 della chart Viral 50 Italia di Spotify. Sulla piattaforma di streaming ha superato i 2,6 milioni di ascolti, numeri che potrebbero essere bissati dai due nuovi singoli, La Zia e Stu Cafè. Da qualche giorno è stata ufficializzata la sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo che quest’anno sarà condotto da Carlo Conti.

IL PROGRAMMA – La lunga festa di Ischia Ponte avrà inizio alle 15:00 con il ritorno sull’isola della compagnia “Ma Dove Vivono i Cartoni!?”. Già forte del successo riscosso dagli spettacoli “Il Regno di Ghiaccio” e “La fabbrica di cioccolato”, questa volta la compagnia teatrale specializzata in spettacoli per bambini inscenerà “Il burattino senza fili” con una formula inedita che è quella dello spettacolo itinerante: gli attori coinvolgeranno attivamente i bambini recitando lungo le strade dell’antico borgo raccontando la celebre favola. Ischia Ponte sarà animata anche dalle attrazioni di giochi gonfiabili, dalla parata delle principesse di Fantasilandia, dalla Banda Musicale Città di Ischia e da diverse attività di intrattenimento per i più piccoli. Alle 18:00 toccherà agli adulti con l’inizio del Borgo in Festa Christmas Edition, tra musica di strada, street food e la magia che solo l’antico Borgo di Celsa sa regalare. Alle 21:00 è in programma nel Piazzale delle Alghe l’atteso concerto di Serena Brancale, non senza aver assaggiato (non a caso) gratuitamente un bel pezzo di “Baccalà”. Vigerà per tutta la durata dell’evento il divieto di circolazione per automezzi e ciclomotori.

ESERCIZI COMMERICALI ADERENTI ALLA GIORNATA ROSA 15 DICEMBRE 2024: Myosotis 1955, Marlboro Classics, Capricci, Bar Dell’orologio, Elite, Galleria Raffaello, Lambitelli Timberland, Ottica Claudio Pipolo, Ottica Claudio Pipolo, Bar Dolce Sosta, Ottica Cinzia Pipolo, Gioielleria Ciaravolo, Maledetta Birreria, Mineral Gems, Joy, Alchemilla Erboristeria, Vitra Regali, Bar Delle Rose, Ottica Tammaro, Elisir Di Bellezza, Orologika, Sorelle Buonocore, Lunaria Ischia, Scaglione Bimbi, Molly Shop, Scaglione Boutiques, Angelo Boutique, I Sapori Dell’isola Dischia, Ristorante Da Raffaele, Bottiglieri Marco Gioielli, Profumeria Elizabeth, Wolves, Arpell Aliviero Martini, Rischiamo, Bimbi Belli, Mondadori Point, Carlo Lambitelli, Bar Ristorante Medora, Ristorante D’ortas, Ristorante Il Giardino, Village Cafe’, Bar Epomeo, Blue Delphine, Bar Calise, ‘A Fenestella, T Chic Valentino, Lambitelli Boutique, Fusaro, Grifo Donna, Massimo Lambitelli, Ottica Galano, Profumeria Aprile, Naiade Cosmetici