Essenza | #4WD

Chissà quanti, in questi giorni, tra noi Ischitani, penseranno realmente a un Natale di basso profilo…

O quanti ancora, in linea con l’intenzione media di una famiglia italiana secondo le più recenti indagini delle principali associazioni di consumatori, domani sera predisporranno il cenone della Vigilia a base di una spesa extra di poco superiore ai cento euro…

E quanti benefattori abituali, in barba alla vicenda dei maltrattamenti, si ricorderanno dei bambini del Pio Monte o di qualsiasi altra famiglia realmente in difficoltà…

Da quel che sento in giro, la preoccupazione principale resta tuttora il dilemma se aggiungere un po’ di lupini alle vongole (rigorosamente veraci, per chi non ama le “torze”) per aumentare il sapore del condimento agli spaghetti, se accompagnare a un pezzetto di capitone e baccalà e al pesce selvaggio anche “’nu pezzullo ‘e carne”, o se rispettare categoricamente la tradizione vegetariana del 24 dicembre, lasciando spazio ai carnivori dal giorno dopo. E come dimenticare i regalini dell’ultim’ora, nella speranza che Tizio resti contento e che se a Caia non piace… s’attacca ‘u tram.

Ogni volta che ci avviciniamo al Santo Natale riecheggia nella mente di ciascuno di noi quel luogo comune che, in base a un copione tutt’altro che consolidato, dovrebbe rendere tutti più buoni. In realtà, ognuno continua a condurre la propria giornata secondo i canoni del proprio orticello di famiglia e neppure per una cattiveria diffusa, ma perché la giungla sociale in cui viviamo, composta sempre più da tanti novelli homo homini lupus, conferisce solo a pochi la lucidità e la propensione all’altruismo in luogo della cieca e spasmodica tutela di quel che ci appartiene.

E allora, visto che riesco a tollerare ormai raramente certi atteggiamenti che, col tempo, mi hanno imposto di selezionare ulteriormente le frequentazioni e le condivisioni, dico e ripeto che è proprio attraverso l’esaltazione dei rapporti con i propri cari e con gli amici veri che va ritrovata l’essenza dei momenti più belli. E non solo a Natale!