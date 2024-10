Esame Matera per l’Ischia Calcio, torna l’ex Infantino e i gialloblu sono in emergenza

Ci risiamo. Ancora il Calise, di nuovo a Forio: l’Ischia Calcio torna in campo per la sesta giornata del campionato di Serie D ed affronta una delle formazioni più esperte del girone, il Matera. I gialloblu vanno alla ricerca della vittoria che manca ormai dal turno d’esordio, al Fanuzzi contro il Brindisi. Dopo il blitz firmato Favetta, la squadra di Enrico Buonocore ha collezionato soltanto due punti nelle altre quattro uscite, frutto dei due pareggi consecutivi fatti registrare nelle ultime due gare disputate.

Ad Angri si sono visti “sprazzi” di quel gruppo che ha meravigliato la quarta serie lo scorso anno. Trenta minuti di grande carattere, poi un passo indietro del collettivo e il gol subito che ha annullato la possibilità di tornare al successo. Il club si ritrova nella parte destra della classifica, a quota 5 lunghezze, come Ugento e Acerrana, ed è chiamato a dare una sterzata netta al momento che sta attraversando. Sull’isola arriva una delle cinque compagini ancora imbattute in campionato: il Matera, protagonista di cinque risultati utili di fila, ha paradossalmente costruito la sua scalata fuori casa.

Il primo rendimento stagionale dice tre pareggi, tutti tra le mura amiche, e due vittorie, in trasferta contro Nardò e Manfredonia. Buonocore, che a stretto giro tornerà sulla panchina alla fine della lunga squalifica, tiene alta l’attenzione del suo gruppo e lancia un messaggio: “Affrontiamo un avversario strutturato fisicamente, conosce bene la categoria e ha giocatori forti ed esperti in avanti. Ha elementi che sanno muoversi in Serie D, è costruita bene e con profili importanti in tutti i reparti. Sono giocatori esperti, forti. Il Matera si mette con un 3-5-2. Non sarà una partita facile, ma se giochiamo come sappiamo non sarà facile neanche per loro”.

L’Ischia dovrà fare a meno di diverse pedine e in difesa ci sarà una vera emergenza: Florio resta ai box dopo l’infortunio rimediato al Novi, anche Giuseppe Mattera si è fermato per una distorsione alla caviglia durante l’allenamento di martedì. Non ci saranno Giovanni Mattera e Arcamone, quest’ultimo fermato da uno stiramento.

L’AVVERSARIA

Il Matera intanto ha chiuso la sua settimana di preparazione e si prepara alla trasferta del Calise, nelle scorse ore il nuovo presidente, Stafano Tosoni, è intervenuto pubblicamente per chiarire la situazione stipendi relativi al precedente campionato: “Si stanno verificando alcune situazioni a dir poco spiacevoli e non vorrei che destabilizzassero l’ambiente ora che si sta creando un grande entusiasmo. Ho ricevuto qualche telefonata: ci sono giocatori e allenatori dell’annata scorsa, quindi della vecchia gestione, che sono pronti a fare vertenza e a reclamare gli stipendi non ancora pervenuti. Io ho ereditato una situazione difficoltosa, ma stiamo sanando tutto.

Ho rilevato il club consapevole delle pendenze da rispettare e ho deciso ugualmente di prendere per mano questa società. Però serve dire anche un’altra cosa: manca solo uno stipendio da saldare per molti degli uomini che hanno fatto parte del club la stagione scorsa e verrà saldato tutto assolutamente, ma abbiamo bisogno del giusto tempo per farlo”. Salvatore Ciullo, tecnico del Matera, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro di Forio: “L’Ischia ha giocatori di categoria. Magari hanno riscontrato alcune difficoltà in questa fase, ma è appena la sesta giornata. Non possiamo sottovalutare la gara, altrimenti faremmo un grosso errore. Noi ci siamo allenati bene e vogliamo fare risultato. Tutti sono disponibili”.

Sarà una partita speciale per Saveriano Infantino, attaccante classe 1986. Il centravanti del Matera, arrivato dopo una parentesi con il Taranto, ha totalizzato 28 presenze con i biancazzurri e ha messo a segno 10 gol, l’ultimo proprio contro il Gravina una settimana fa. Il trentottenne, che in passato ha indossato anche la maglia della Gelbison, ha vestito la casacca dell’Ischia nella stagione 2014/15 per 19 volte e timbrando il cartellino in 11 occasioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Considerate le diverse assenze in difesa, Buonocore dovrà ridisegnare il suo scacchiere e non è sicura la conferma del 4-3-3 come modulo di partenza. Il trainer gialloblu potrebbe decidere di cambiare qualcosa e nelle ultime sedute sono state provate diverse soluzioni. Tra i pali ci sarà Iannaccone, così come Chiariello troverà ancora spazio dal primo minuto in retroguardia accanto a Pastore. Da valutare le scelte sulle corsie, con Ballirano unica certezza. A centrocampo potrebbe rivedersi Tuninetti, Giacomarro resta un punto di riferimento. In avanti lo staff ha provato Talamo in coppia con Favetta, ma anche Battista può essere una valida alternativa dietro la punta. Al Calise ci sarà capienza ridotta, con soli 199 posti disponibili per la tifoseria di casa e l’ingresso riservati ai soli possessori di abbonamento. Chiuso invece il settore ospiti. A dirigere la partita, in programma domenica 13 ottobre alle ore 15, sarà Giuseppe Merlino della sezione di Pontedera, coadiuvato dagli assistenti Gabriele Lombardi di Pontedera e Simone Pellegrini di Prato.