Enzo si nasconde dietro Marco Laraspata: “chiudere bar e ristoranti autonomamente solo a Ischia”. L’AUDIO

Mentre il governatore De Luca propone al governo di chiudere bar e ristoranti alle 18.00, il sindaco di Ischia ha chiesto a Marco Laraspata, il presidente dell’AICAST, l’associazione id categoria che trova in Dionigi Gaudioso il leader ischitano, di sollecitare i suoi iscritti a chiudere le attività di bar e ristoranti per i prossimi dieci giorni.

Una richiesta che, se fosse così importante, il sindaco avrebbe fatto in prima persona! O via social o su qualche media che gli stende i tappeti rossi e lo “incenzia” ad ogni movimento. E, invece, niente. Nessun messaggio ufficiale, nessun intervento pubblico. Solo un messaggino che il presidente dell’associazione di Fiola fatto girare tra i gruppi whatsapp.

La sostanza è anche forma. E così, invece di unificare le richiesta (magari anche basata su un pezzo di buon senso) con gli altri sindaci, il sindaco di Ischia, si nasconde dietro il presidente dell’associazione che prende ordini da Barano.

Possibile che una richiesta così importante deve passare per un filtro così scadente e di secondo piano?

Non basta far rispettare le regole? Si, è vero, “restiamo a casa” è l’unica cosa che ognuno di noi può fare, ma continuare a sollecitare iniziative che non vanno della direzione del governo e che, in parte, servono a poco visto che sono solo “locali”, serve solo a nascondere la bassa statura politica di alcuni primi cittadini.

Questo è un momento molto delicato, abbiamo bisogno di buoni condottieri e, invece, siamo affidati nelle mani di politici che interpretano il loro ruolo e il loro compito istituzionale solo come uno strumento per aumentare la clientela politica e i propri interessi di partito, se ancora si può usare questo termine.