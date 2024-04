EcoForio, le quattro giornate ecologiche di primavera a Forio e Panza

Tre domeniche e un sabato di primavera inusuali e decisamente speciali. Per tornare a godere appieno dei panorami, della salubrità dell’aria, del piacere di passeggiare in tutta tranquillità e di divertirsi all’aperto, adulti e bambini, nel centro storico di Forio e di Panza, liberati dalla mattina alle prime luci della sera dall’assedio del traffico veicolare con l’inquinamento acustico e atmosferico che costantemente lo accompagna. Sarà domenica 21 aprile la prima giornata ecologica di EcoForio, a cui seguiranno quelle del 12 e 26 maggio, mentre sabato 27 aprile il fermo motori interesserà Panza, in concomitanza con l’atteso concerto serale dei Matia Bazar. Quattro giornate ricche di iniziative da non perdere, occasioni di divertimento e di svago, manifestazioni sportive e appuntamenti musicali. Promosse e organizzate dal Comune di Forio, con la partecipazione della Pro Loco Panza d’Ischia e con il coinvolgimento attivo delle associazioni ambientaliste isolane, di società e gruppi sportivi, di artisti e gruppi musicali impegnati sul territorio. Tanti contributi diversi, per coinvolgere nel modo più piacevole e appagante possibile sia i residenti che i turisti italiani e stranieri che si troveranno a soggiornare a Forio e sull’isola nei giorni di “EcoForio”.

Protagonisti delle giornate ecologiche saranno i vicoli, le piazze, i monumenti, le bellissime chiese, il lungomare e i luoghi più caratteristici del centro storico di Forio, fino alla spiaggia della Chiaia, e l’abitato storico di Panza. Animati, per l’occasione, da concerti bandistici, esibizioni musicali live, mostre estemporanee, artisti di strada, gare di ballo, tornei sportivi ed eventi ludici per i più piccoli.

Secondo il programma messo a punto dall’Amministrazione comunale di Forio con la delegata alla Transizione ecologica Marianna Lamonica, saranno anche giornate di divulgazione e sensibilizzazione sui temi ambientali e sulla fruizione ecosostenibile del territorio e della risorsa mare, in collaborazione con l’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”. Nelle speciali domeniche foriane e nel sabato panzese saranno a disposizione del pubblico lo stand dell’Area Marina con attività di educazione ambientale, della Coldiretti con i prodotti a chilometro zero, dell’Evi per informazioni sul valore della risorsa idrica, della SuperEco a sostegno della raccolta differenziata, mentre la Marina Raggio Verde allestirà uno spazio ludico per i bambini.

Per adesso EcoForio riguarda tre domeniche e un sabato di primavera, tra aprile e maggio, ma il progetto di gestione e fruizione sostenibile dei centri abitati del Comune di Forio è già proiettato oltre.