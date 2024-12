Ecco il poker dei gialloblù. L’Ischia espugna Palma Campania, decide Patalano

Palmese – Ischia calcio 0-1

Serie D | Girone H | 16a Giornata

Dall’incubo alla rinascita, l’Ischia Calcio supera di misura la Palmese a domicilio ed espugna lo Stadio Comunale. Una rete di Patalano, nelle fasi finali dell’incontro, decide la sfida di Palma Campania: quarto successo consecutivo e terzo derby di fila vinto. La squadra di Simone Corino, in una delle settimane più difficili, si prende la posta in palio sulla terraferma e dedica l’impresa ad Enrico Scotti. I gialloblu, con il blitz in trasferta, si rilanciano e agguantano la parte sinistra della classifica: superati proprio i rossoneri e il Nardò, agganciato il Gravina a quota 24 punti.

Aumenta inoltre il gap sulla zona bassa, la brigata di Corino fa un altro balzo significativo verso il traguardo salvezza. Il tecnico non cambia molto rispetto all’uscita precedente e si affida ancora a Gemito, totalmente recuperato. In difesa c’è Buono assieme a Chiariello e Giuseppe Mattera, quest’ultimo festeggia le 300 presenze con la maglia isolana.

Nella formazione titolare si rivede Giovanni Mattera, chance anche per Castagna dal primo minuto. A metà campo confermati Giacomarro, Montanino e Trofa; Pellino completa il roster con Talamo. Al Comunale si gioca una partita confusa e maschia, prima del calcio d’inizio le due squadre osservano un minuto di silenzio nel ricordo dell’ex patron e direttore sportivo dell’Ischia, Enrico Scotti, e per il lutto che ha colpito il presidente onorario della Palmese. La cronaca invece si apre con gli interpreti in campo che si studiano. Per la prima occasione bisogna attendere circa undici giri di lancette. La formazione ospite sviluppa sulla destra e Pellino arriva al traversone, Talamo si prepara all’impatto ma viene anticipato da Pollini in uscita. Soltanto a metà frazione risponde la compagine rossonera: è il 25’ quando Santarpia recupera la sfera e fa partire una sassata dalla distanza che trova l’attento Gemito alla parata con i pugni.

Alla mezz’ora tentativo da lontano di Giacomarro, la traiettoria si spegne sul fondo. Passano tre minuti e Santarpia raccoglie una sponda di Conti, ma non inquadra lo specchio della porta da ottima posizione. L’ultima emozione della prima parte di gara è targata Castagna, il giovane esterno d’attacco mette in difficoltà la difesa locale, ma non riesce a trovare il tempo per la conclusione. In avvio di ripresa la Palmese approccia meglio e spaventa l’Ischia: Peluso sguscia sulla destra e crossa, Manu Nana impatta di testa e manda oltre la traversa. Sul ribaltamento di fronte, suggerimento di Castagna e Galeotafiore svirgola, il suo tentativo di allontanare la minaccia si trasforma in un rischio e per un soffio non sfiora una clamorosa autorete. Al 52’ gialloblu ad un passo dal vantaggio, sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Talamo indirizza la sfera sul palo, ma Pollini si supera e fa un grande intervento. Rispetto alla prima frazione di gioco, i ritmi sono più alti e le squadre più lunghe.

Al 55’ buona trama dei padroni di casa e iniziativa di Manu Nana, Gemito è presente e disinnesca senza troppe difficoltà. Quattro minuti dopo percussione sulla sinistra di Giacomarro che si accentra e calcia, la sua giocata è facile preda dell’estremo difensore. Al 63’ i rossoneri si rendono pericolosi in due occasioni con le conclusioni di Conti e Santarpia, la difesa di Corino regge e ribatte. La gara sempre indirizzarsi verso il pareggio, ma ci pensa Patalano a spezzare l’equilibrio nella parte finale. Al 78’ destro del neo entrato dai venti metri, è decisiva una deviazione che beffa Pollini e regala il vantaggio all’Ischia. La Palmese va a caccia della reazione per riacciuffare il risultato e prova a sfruttare la superiorità numerica. A cinque dalla fine, infatti, i gialloblu restano in dieci per l’espulsione di Montanino. All’86’ i rossoneri arrivano al tiro con Manu, la sfera fa la barba al palo. Nonostante l’uomo in meno, nei minuti di recupero gli ospiti vanno vicinissimi al raddoppio. Talamo, servito da Arcamone, manca il bersaglio a tu per tu con Pollini. Al Comunale non c’è più tempo, al triplice fischio il match termina 0-1. Nel prossimo turno, ultima giornata del girone di andata, l’Ischia ospiterà il Casarano.

Il tabellino

PALMESE: Pollini, Ceparano (65’ Virgilio), Galeotafiore, Fusco, Santarpia (65’ Orefice), Peluso, Manu Nana, Conti (72’ Figliolia), Mariano (87’ Okojie), Tiberti, Puca. A disposizione: Muraca, Mettivier, Manzi, D’Orsi, Magliocca. Allenatore: Grimaldi

ISCHIA CALCIO: Gemito, Giacomarro (90’ Arcamone), Mattera Giu., Chiariello, Castagna (68’ Patalano), Trofa (68’ Padulano), Montanino, Mattera Gio., Talamo, Buono, Pellino (68’ Desiato). A disposizione: Paduano, Ballirano, Quirino, Pastore, Mollo. Allenatore: Corino

ARBITRO: Pelaia (Pavia)

ASSISTENTI: Gorgoglione (Barletta) e De Candia (Bari)

MARCATORE: 78’ Patalano (I).

Ammoniti: Montanino (I), Giacomarro (I), Ceparano (P), Grimaldi Luigi (P), Mariano (P), Gemito (I), Virgilio (P).

Espulsi: 77’ Grimaldi Luigi, Allenatore in seconda (P); all’85’ Montanino (I) per doppia ammonizione.

Angoli 11-7.

Durata: p.t. 47’, 50’ s.t.

Spettatori 400 circa di cui 120 ischitani.