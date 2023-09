Eccellenza. Real Forio, credici! Oggi la sfida con la capolista Acerrana

Francesco Fiorillo | Un programma inusuale rispetto al classico appuntamento della domenica mattina. Il Real Forio torna in campo e, questa volta, lo fa di sabato pomeriggio nell’anticipo della quarta giornata del campionato. La squadra di Angelo Iervolino, che vive da due settimane sull’onda dell’entusiasmo e della fiducia, ritroverà la terraferma. Missione all’Arcoleo per i biancoverdi, impegnati nella dimora del Toro. Per dare continuità ai risultati e alle certezze degli ultimi tempi, la squadra di Luigi Amato dovrà vedersela con la capolista Acerrana. Organico allestito per lottare per il vertice e, di conseguenza, per il salto di categoria, la compagine – ereditata in estate da Giovanni Sannazzaro – ha già avuto un impatto notevole con la nuova stagione sportiva. Doppia vittoria in Coppa Italia e passaggio del turno archiviato subito, con quattro gol fatti e zero subiti.

Poi il devastante inizio nel Girone A di Eccellenza con tre successi in altrettante partite disputate, punteggio pieno e vetta della classifica, nove reti messe a segno e ancora imbattibilità per Rendina, portiere classe 2004. Granata finora incontrastati in termini di prestazioni e di risultati: 0-2 in trasferta sul campo dell’Ercolanese, 2-0 contro il Savoia al debutto casalingo in campionato, 0-5 a Bacoli contro il Rione Terra.

Un rendimento in avvio che sta rispettando le previsioni, ai nastri di partenza l’Acerrana era stata individuata come una candidata alla vittoria finale. E il club di Angelo Guastafierro ci crede. In vista del match di questo pomeriggio, il presidente ha consegnato 100 biglietti agli alunni di due istituti superiori: un’iniziativa per avvicinare i ragazzi “a questo sogno collettivo”.

L’Arcoleo è pronto già a vestirsi a festa, in quella che si prospetta essere una vera e propria bolgia. Il Forio, come dichiarato anche da mister Iervolino, dovrà affrontare il Toro con l’atteggiamento caratteristico delle ultime uscite. “La pressione è tutta su di loro, dobbiamo andare lì con serenità, oltre alla consapevolezza che non bisognerà concedergli nulla, altrimenti ci faranno male. Servirà una partita perfetta da parte nostra e dobbiamo sperare che sbaglino qualcosa, quindi dovremo stare attenti”, così l’allenatore isolano all’antivigilia dell’incontro.

Tanti, forse troppi, gli interpreti avversari da tenere d’occhio. Ci sono i leader difensivi De Giorgi ed Akrapovic, il capitano Lettieri e Liberti, centrocampista con il vizio del gol (in gol proprio nella manita in terra flegrea).

E poi l’esplosività di Onda e la fantasia di Aracri, autore di una doppietta allo stadio Chiovato. Riflettori pure su Ndiaye e Goretta, ma il reparto arretrato del Forio dovrà limitare assolutamente i guizzi di Elefante.

Il ventisettenne sta attraversando un momento importante: dopo il gol al debutto è seguita la doppietta di domenica scorsa. Per i biancoverdi, dunque, ci sarà più di una trappola all’Arcoleo. I ragazzi di Iervolino però hanno tutte le qualità per rispondere alla capolista e per tornare sull’isola con un buon bottino.

la gara:

Sabato 29 Settembre 2023, ore 15.00 – Stadio “Arcoleo” – Acerra

gli arbitri

Michele Aprile,Caserta

Salvatore Forgione, Avellino

Lorenzo Martello, T. del Greco

I CONVOCATI

PORTIERI: Iandoli, Musella

DIFENSORI: Aiello, Boussada, Cabrera, Cerase, D’Alessandro, Iacono, Pistola, Sirabella

CENTROCAMPISTI: Arcamone, Arrulo, Castagna, Di Meglio, Filosa, Pelliccia, Sogliuzzo

ATTACCANTI: Di Costanzo, Musso, Peluso, Tomasin