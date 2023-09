E’ tempo di "andar per cantine": Ischia riapre i suoi scrigni contadini e il suo cuore “green” Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / Share Share Link Embed

Settembre ad Ischia e’ sinonimo di Andar per Cantine: si rinnova per il quindicesimo anno Andar per Cantine, la manifestazione ideata ed organizzata dalla Pro Loco Panza d’Ischia che punta alla riscoperta delle origini contadine e alla valorizzazione dell’enogastronomia.

Sull’isola culla della Magna Grecia, dove da ventinove secoli le viti importate dai Greci di Eubea hanno trovato una terra d’elezione, il ritorno settembrino di “Andar per cantine 2023” rinnova e consolida l’antica cultura del simposio. La quindicesima edizione della manifestazione che celebra il cuore green di Ischia dal 20 settembre al 1° ottobre, si presenta ancora più rinnovata grazie alla presenza di oltre 25 cantine ed aziende agricole che accoglieranno gli ospiti in allegria, orgogliose di proporre il frutto inebriante dell’intenso e appassionato lavoro di un anno nelle vigne, divisi in 84 percorsi giornalieri.

Protagoniste da sempre del paesaggio ischitano, modellato dall’uomo nel tempo proprio per favorire la coltivazione della vite sulle colline che guardano il mare, nelle valli assolate, sui pendii del maestoso Epomeo, sulle terrazze esposte ai venti marini, fin nei punti più impervi della costa rocciosa.

La grande novità di quest’anno è rappresentata dal percorso aragonese che prevede la visita esclusiva alla storica vigna privata del Castello Aragonese che ritrova le sue origini sin dal Medioevo, riattivato grazie alla volontà di Gabriele Mattera e sua moglie Karin con i figli Nicola e Anna Cristina e alla visita alla prima distilleria dell’isola, Le Distillerie Aragonesi nel cuore dell’antico borgo di Ischia Ponte.

Particolare attenzione anche agli eventi di gusto: in programma “Stelle in Cantina” alla tenuta Calitto il 26 settembre con il guest chef Pasquale Palamaro stella Michelin del ristorante Indaco; la Cena della Vendemmia, che rinnova l’antico rito della cena della vendemmia tra i filari della Tenuta Villa Spadara domenica 1 ottobre; l’Aperitivo alle Grotte di Perrazzo sulla riva destra del porto d’Ischia tutti i pomeriggi; l’appuntamento con i Premiati vini delle Cantine di Antonio Mazzella, ideato esclusivamente per l’evento che prevede nei giorni 22 e 30 settembre degustazione di piatti tipici ischitani in abbinamento ai pluripremiati vini delle Cantine Mazzella distinte per la viticoltura eroica a Campagnano; l’appuntamento alla Grotta del vino, all’interno dei giardini Poseidon a Forio; La Notte della Vendemmia che trasformerà, il 24 settembre dalle ore 19, il centro storico di Panza in una cantina a cielo aperto dove si potranno rivivere le tradizioni del rito millenario della vendemmia.

In programma il 29 settembre la terza edizione del Coniglio Day, una giornata interamente dedicata al piatto tipico per antonomasia della vendemmia ischitana, segnale inconfondibile della festa, il coniglio all’ischitana, patrimonio culinario in cui ci si riconosce come parte della comunità, pur nelle variazioni sul tema che connotano la provenienza dalle diverse località dell’isola e l’appartenenza familiare.

Introdotti sull’isola in epoca greca con la viticoltura, i conigli sono stati per secoli la principale fonte di carne per la popolazione. E non c’era festa che non culminasse nella condivisione del piatto più pregiato. Fino a diventare un rito domenicale irrinunciabile, sopravvissuto alla crisi dell’economia contadina, recuperato e rilanciato nell’era del turismo e ora elemento qualificante della rivalutazione della cultura agricola ischitana. Ben sedici saranno i ristoranti (info sul sito ufficiale) che all’interno di “Andar per Cantine” nel giorno del Coniglio Day proporranno menu speciali dedicati, una grande festa collettiva tutta da gustare…

Ampio spazio anche alla sentieristica con sei percorsi trekking con guide Aigae specializzate che accompagneranno gli avventori tra i sentieri più suggestivi dell’isola d’Ischia che culmineranno con degustazioni in cantina.

Saranno ben due gli eventi speciali inseriti nel vasto e ricco programma.

Il giro dell’isola a bordo dello storico veliero La Rondine, imbarcazione del 1924 adibita inizialmente a trasporto delle botti e che ha ospitato artisti del calibro di Totò e Sofia Loren. Si salperà domenica 1 ottobre alle ore 10,30 dal molo di Forio alla scoperta delle Vigne del mare, con degustazione e prodotti tipici a bordo.

Il 23 e 30 settembre le Cantine Tommasone propongono Vendemmia con noi, una giornata interamente dedicata alle visite in cantina, al rito della vendemmia con pranzo tipico sulla panoramica terrazza delle cantine.

L’intenso programma di passeggiate, incontri ed eventi speciali, (consultabile e prenotabile su www.prolocopanzaischia.it , 081908436) da condividere con altri viaggiatori, consentirà ad ogni partecipante di costruirsi l’esperienza a misura dei propri passi, dei propri gusti e delle proprie curiosità. Emozioni e suggestioni da vivere lungo gli itinerari con i nomi dei vitigni che hanno fatto onore all’isola di Tifeo: nelle cantine, dove si ripeterà il rito del simposio esaltato nei versi eterni della Coppa di Nestore e nel tradizionale brindisi ischitano; nei ritrovi serali, per godere insieme lo spettacolo del tramonto e la magia della sera, gustando i vini e gli altri frutti della fertile terra vulcanica. Nei primi giorni d’autunno, nel tempo della vendemmia, accompagnati dai profumi intensi del mosto e delle erbe aromatiche, accolti dall’empatia degli isolani, Ischia torna ad aprire il suo cuore verde a chi amerà esplorarlo.

Buon viaggio.

Tutte le info dettagliate sul programma sono consultabili su www.prolocopanzaischia.it. Per chiarimenti è attivo il numero ufficiale della Pro Loco Panza 081908436.