E nun se vonne sta! | #4WD

Oggi scrivo ancora di calcio e non certo perché domani sera c’è Juventus-Napoli che, per me, resta sempre la partita delle partite, sebbene quella col Milan di martedì l’ho sentita almeno altrettanto intensamente sin dal giorno prima.

Lo spunto me lo ha dato l’amico Leonardo Calise, che su Facebook ha scritto:

“Leggo…e provo a capire: il campionato di serie a è scarso, motivo per cui lo vince il Napoli con due mesi di vantaggio sulle altre.

Boh, magari hanno ragione.

Poi leggi: tre italiane nei quarti di finale di Champions. Due in Europa League.

E la Fiorentina in quella specie di torneo amatoriale.

Il calcio italiano sta guarendo!

Mo, uagliu, sit abbunat quando dite la prima frase o sit sciem quando dite la seconda?

Vie di mezzo non ce ne stanno.”

Ho commentato ridendo a crepapelle, ovviamente, perché l’ironia di Leo, frammista alla rabbia di un’eliminazione come quella del Napoli nei quarti di Champions League che brucia ancora tantissimo, è degna dei migliori scenari da cabaret. Ma si tratta di un post pieno di verità, che testimonia appieno l’assoluta incoerenza del giornalismo sportivo italiano, pronto a cavalcare l’occasionale sensazionalismo quale unico modo per cercare di creare una notizia e, di conseguenza, catalizzare l’attenzione di chi ascolta la radio, legge un articolo o guarda la tivù.

E mentre Ischia si accinge a salutare per sempre un grande del suo calcio come “Rispolone” (uno che le reti le sfondava sul serio), eccoci pronti a trascorrere un’altra domenica di calcio laddove, secondo i risultati delle tre big dell’asse Milano-Torino, capiremo quale motivazione sarà addotta, invece, a quello del Napoli, la cui legittimazione a leader indiscusso del campionato 22/23 stenta ancora a guadagnare la giusta evidenza. Perché se vince, sta semplicemente continuando la cavalcata solitaria di un campionato falsato e quindi senza storia; se perde, ecco invocata la fortuna di un calo collettivo degli uomini di Spalletti arrivato solo adesso, mettendo a nudo i limiti di una squadra che ha già fatto troppo rispetto alle sue possibilità.

E nun se vonne sta!