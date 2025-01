È il giorno del big match, il Real Forio aspetta il Nola. Sanchez: “Vogliamo riscattarci e riprendere la marcia”

Un Real Forio instancabile si prepara a tornare in campo e cerca il riscatto. Dal ko di Quarto, che ha fermato la lunga corsa, ad un altro big match, in un calendario compatto e che costringe a fare gli straordinari: la squadra di Carlo Sanchez affronta un nuovo impegno infrasettimanale e allo Stadio Calise attende il Nola. Nel diciannovesimo turno del campionato, complice lo stop sulla terraferma contro il Gladiator e il largo successo degli uomini di Karel Zeman sul Micri, si è concretizzato il sorpasso in classifica.

I turchi sono scivolati al terzo posto, con i bianconeri ora avanti di due punti. Sull’isola va in scena il big match di giornata e quattro formazioni saranno spettatrici interessate, in palio ci sono punti importanti per la lotta ai playoff e per tenere aperta la questione in vetta. Mister Carlo Sanchez è intervenuto in conferenza stampa e ha spiegato: “Vogliamo rifarci soprattutto per dare una continuità ai risultati, è il nostro primo obiettivo. Pensiamo soprattutto a fare una grandissima prestazione e a regalare ai nostri tifosi una prova da vera squadra. Vogliamo invertire questo piccolo passo falso che c’è stato contro il Gladiator. Dobbiamo stare tranquilli. Il Nola è una grande squadra e i risultati saranno tre, il gruppo deve stare sereno e lavorare. Abbiamo preparato la gara nel migliore dei modi e pensiamo a fare bene”.

Il commento post Gladiator

Il Real Forio ritrova il Calise dopo due trasferte consecutive. I biancoverdi non hanno dato continuità alle prime due vittorie del 2025 e si sono arresi al Gladiator, fermando la propria striscia utile. Un risultato considerato troppo largo da mister Sanchez che ha giudicato positivamente la gara della squadra: “Non credo sia stata una questione di prestazione. La partita era complicata e difficile, persa su situazioni negative per noi. Poteva andare molto meglio, soprattutto nella prima frazione di gara, abbiamo costruito delle occasioni per passare in vantaggio.

Poi il calcio è un gioco situazionale, un episodio può condizionare il match e il Gladiator si è assicurato la vittoria”. Il tecnico isolano ha parlato anche dei dettagli che hanno fatto la differenza e ha tolto responsabilità ai suoi ragazzi: “In questo girone si affrontano delle avversarie di valore. Cabrera forse ha messo gli sci invece dei tacchetti, perché è scivolato su una situazione in cui era in netto vantaggio sulla palla. Sul rinvio del portiere è arrivata questa incertezza. Sono cose che capitano durante una stagione. Stiamo facendo un percorso importante, gli step sono rimasti comunque uguali. Al netto del risultato negativo, forse troppo severo, ci sta perdere con il Gladiator e fare prestazioni leggermente sottotono. Sulla prova della squadra hanno inciso gli episodi. Nella gara di andata il pareggio era un risultato esatto, una mancata sconfitta a Quarto poteva starci”.

La ripartenza

Ancora un turno infrasettimanale per il Real Forio che sfida il Nola nel big match, valido per la ventesima giornata del campionato. Al Calise sono arrivati 28 punti in 10 partite giocate, la brigata biancoverde è quella che ha un rendimento migliore tra le mura amiche. L’obiettivo è riprendere la marcia, come dichiarato dal mister: “Non ho detto nulla di particolare, ai ragazzi ho chiesto di ripartire. Ultimamente stiamo affrontando un percorso importante, con partite ogni tre giorni, ma non siamo gli unici. Anche Nola, Frattese, Pomigliano e Sessana hanno giocato tante gare in pochi giorni. Questo lo sapevamo.

Il calcio è bello anche per questo. Paradossalmente per me le critiche possono arrivare quando si vince, nelle sconfitte è facile trovare la situazione negativa e parlare di un qualcosa dove si può accusare. Nelle vittorie dobbiamo migliorare. Le critiche che ci sono state in occasione di prestazioni importanti ci hanno aiutato in termini di qualità. Mi dispiace non aver potuto dare continuità alla striscia positiva, ma la sconfitta fa parte del gioco del calcio. Ora ripartiamo tranquillamente per l’obiettivo e il focus è sulla prossima gara”.

L’avversario

Il Nola è l’unica compagine ad aver battuto il Real Forio nel girone di andata. Nonostante una buona prestazione, per i biancoverdi arrivò una sconfitta fuori casa. I bianconeri conservano due lunghezze di vantaggio in classifica e in trasferta hanno collezionato 6 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta in 10 gare. Mister Sanchez ha presentato la sfida: “Ci siamo preparati bene, come tutte le altre settimane. È una gara molto complicata, è inutile nascondersi. Affrontiamo una delle pretendenti alla vittoria finale, è la finalista di Coppa Italia. È una squadra fortissima, una società attrezzata. Hanno fatto un cambio tecnico, passando da Farina a Zeman, un altro allenatore competente. Andremo in campo per fare la nostra partita, abbiamo la consapevolezza di essere una squadra forte e che può dire la sua fino alla fine del campionato. Non guardo la classifica perché momenti delicati possono esserci durante una stagione, vogliamo vivere nell’entusiasmo e puntiamo a fare bene. Giochiamo in casa e servirà una partita importante, ma sono convinto che la mia squadra sia pronta a dare il massimo davanti al nostro pubblico che ringrazio ancora per il sostegno. Perdere 3-0 e avere gli applausi dei tifosi non è facile vederlo. Ci hanno incitato e caricato, è una cosa molto bella e che non capita sempre”.

Il tecnico del Nola, Zeman, subentrato a Farina, ha rilasciato un breve commento dopo il tris rifilato al Micri e il secondo posto conquistato: “Abbiamo modificato qualcosa rispetto alla formazione di base ma mi aspettavo qualcosa di più. Soprattutto nel secondo tempo, in cui la prestazione non mi ha soddisfatto. Questo non può succedere, sia per quello che la società chiede sia per quello che il presidente fa per noi ma anche per il lavoro che facciamo ogni settimana.

In questo momento siamo secondi ma già mercoledì abbiamo uno scontro diretto e sicuramente dobbiamo migliorare per raggiungere i nostri obiettivi. Veniamo da un altro turno infrasettimanale, quello di Coppa, in cui è andata bene sia in campo che fuori. Finora ci sta sorridendo tutto ma nel più breve tempo possibile dobbiamo arrivare a fare quello che intendo io”. A Forio tornerà da avversario Filosa, oggi protagonista con la casacca bianconera ed elemento importante nello scacchiere dell’allenatore.

Le scelte

“Ho due assenze, sono Arrulo per un problema al polso e Di Lorenzo per una forte influenza. Non saranno della gara. Poi ci sono tutti gli altri”, Sanchez ha fatto il punto sulle condizioni della squadra. Rientra Acosta che mette nel mirino una maglia dall’inizio, in difesa invece può rivedersi Di Costanzo al posto di Cabrera. Buono e Cittadini si candidano dal primo minuto, rientra Sogliuzzo a metà campo. A dirigere l’incontro sarà Antonello Lupo della sezione di Venosa, coadiuvato da Gaetano Maria Gaeta di Nocera Inferiore e da Salvatore Forgione di Avellino.

La gara

Mercoledì 15 Gennaio 2025 – ore 14.30

Stadio F. Calise – Forio

La terna arbitrale

Antonello Lupo, Venosa;

Gaetano Maria Gaeta, Nocera Inferiore;

Salvatore Forgione, Avellino

I convocati

Portieri: Pasero, Mazzella, Santaniello

Difensori: Cabrera, Di Costanzo, Pistola, Tomasin, Velotti, Iaccarino, Iacono

Centrocampisti: Marchionni, Aniceto, Di Meglio, Peluso, Sogliuzzo, Pelliccia, Arcamone

Attaccanti: Acosta, Serrano, Verde, Buono, Cittadini, Castagna