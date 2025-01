Dirigenti ad Ischia, altra mini proroga per Enzo Ferrandino

Il Sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, ha emesso il decreto per la proroga degli incarichi dirigenziali assegnati ai funzionari dell’amministrazione comunale. Come vi avevamo già annunciato, il sindaco di Ischia è alle prese con diverse problematiche proprio in questo ambito. Tuttavia, dall’ultimo decreto i dirigenti sono coperti sono fino al prossimo 28 febbraio. Il domani, lo sappiamo, non ci appartiene…

Se la proroga per la Dott.ssa Irene Orsino, Responsabile del Servizio 4 (Sociale Associato, Coordinatore Ambito N13) è valida fino al 31 dicembre 2025 perché condivisa anche con le altre amministrazioni, tutti gli altri, come detto, restano in vigore fino alla fine del mese di febbraio.

Le novità, come già vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, riguardano l’ing. Luigi De Angelis che si occuperà ancora del servizio lasciato scoperto dalle dimissioni di Minicucci e la dott.ssa Angela Marino, quasi per una sorta di diritto all’eredità, sarà responsabile ad interim del servizio 13, quello occupato dal fratello Tottino che, da poco, si sta godendo la meritata pensione dopo tanti anni di servizio al comune di Ischia.

I Funzionari e gli Incarichi Prorogati

Dott. Raffaele Montuori: Responsabile del Servizio 1 (Affari Generali, Staff, Contenzioso, Contratti, Vice Segretario Generale); Dott.ssa Maria Rosaria De Vanna: Responsabile del Servizio 3 (Servizi Demografici, Elettorale, Turismo, Cultura, Eventi, Politiche Giovanili, Scuola, Conservazione e Archiviazione Flusso Documentale); Ing. Francesco Iacono: Responsabile del Servizio 5 (Sportello Unico per l’Edilizia, Edilizia Privata, Catasto) e ad interim del Servizio 20 (Sanatoria Edilizia); Arch. Consiglia Baldino: Responsabile del Servizio 6 (Lavori Pubblici, Sviluppo del Territorio, Progetti Strategici, Anagrafe Unica Stazione Appaltante – RASA); Ing. Luigi De Angelis: Responsabile del Servizio 7 (Pianificazione Paesaggistica, Rifiuti, Verde Pubblico, Impianti Sportivi, Protezione Civile, Cimitero, Gare e Appalti, GDPR) e ad interim del Servizio 9 (Patrimonio, Manutenzione, Ambiente, Sicurezza sul Lavoro); Dott.ssa Paola Mazzella: Responsabile del Servizio 10 (Sportello Unico per le Attività Produttive, Canone Patrimoniale, Demanio); Dott. Antonio Bernasconi: Responsabile del Servizio 11 (Ragioneria, Programmazione, Transizione Digitale, Bilancio, Società Partecipate); Dott.ssa Tiziana Iacono: Responsabile del Servizio 12 (Entrate, Tributi); Dott.ssa Angela Marino: Responsabile del Servizio 18 (Controllo di Gestione, PNRR, Risorse Umane, Progetti Europei) e ad interim del Servizio 13 (Personale, Economato); dott.ssa Chiara Romano: Responsabile del Servizio 14 (Polizia Locale, Vigilanza Edilizia, Notifiche, Protocollo).