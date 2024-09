Dionigi in soccorso di Manfredi, gli “cede” 5 vigili urbani

L’Amministrazione comunale di Barano opera in “perfetta” sinergia con la Città Metropolitana di Napoli, in virtù della carica di consigliere delegato alla viabilità ricoperta da Dionigi Gaudioso. E proprio in materia di viabilità, ovvero di vigili urbani, il sindaco di Barano è venuto “in soccorso” di Manfredi. La Giunta ha infatti approvato la convenzione con la Città Metropolitana per l’utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti. Nel 2022 il Comune di Barano aveva bandito il concorso per l’assunzione di cinque unità a tempo parziale al 50% ed indeterminato di “Istruttore amministrativo di vigilanza” – posizione giuridica C, la cui graduatoria era stata approvata a dicembre dello stesso anno. Ebbene, la Città Metropolitana di Napoli ha pubblicato un avviso pubblico per l’utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altri enti dovendo coprire proprio 5 posti a tempo indeterminato e parziale al 50% di agente di Polizia Locale che “avanzano” «rispetto all’originario fabbisogno di 12 unità già soddisfatto con lo scorrimento di altra graduatoria».

Inutile dire che il Comune di Barano ha immediatamente comunicato la propria disponibilità all’utilizzo della graduatoria del 2022. A sostegno della decisione la delibera di Giunta richiama il parere della Corte dei Conti che conferma che «l’utilizzo delle graduatorie di altri enti, infatti, trova causa nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale, attuando in tal modo i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa». Viene ratificata la disponibilità, con l’approvazione dell’accordo che “cede” a Manfredi cinque vigili urbani. Precisando «che, in ogni caso, il Comune di Barano d’Ischia potrà successivamente scorrere la graduatoria in parola per ulteriori eventuali fabbisogni».