Da Forio “buon vento” alle vele d’epoca sulla rotta delle Sirene

La ventunesima edizione della nota Regata “Vele d’epoca” è stata inaugurata con la cerimonia di alzabandiera nel porto di Forio. La competizione, che si svolgerà tra Forio e Napoli fino al 20 giugno, vede come protagonisti gli yacht classici in legno, realizzati nell’arco del Novecento, pronti a sfidarsi in questa storica gara nautica.

Una cerimonia semplice ed emozionante con militari ed istituzioni sull’attenti al suono dell’inno di Mameli. Sul palco il Capitano di Vascello, Aniello Cuciniello della Capitaneria di Porto, Fabrizio Cattaneo della Volta, presidente RYCC Savoia, Pasquale Orofino per il Circolo Nautico Punta Imperatore e gli assessori Nicola Monti e Jessica Lavista per il comune di Forio, che ha porto un saluto ai diversi equipaggi anche in lingua inglese. In platea, la vicesindaco Angela Albano con tanto di fascia tricolore, il comandante dei vigili Iacono e il presidente di Marina del Raggio Verde, Franco Regine. Dopo l’alza bandiera e l’inno nazionale, l’agente Francesco Calise ha intonato con la tromba il “silenzio” nel ricordo di tutti i caduti del mare.

La giornata è poi proseguita con la visita a bordo della Nave Palinuro della Marina Militare che, oltre ad ospitare una delegazione di studenti dell’Istituto Mennella di Ischia ha anche accolto le istituzioni e quanti hanno voluto visitare la bregantina della nostra Marina, dove sono imbarcati gli allievi del corso “Uranos” della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia.

Poi il segnale di partenza della prima regata tra il porto di Forio e la spiaggia di Ciraccio a Procida.

Oggi, venerdì 21, la regata si disputerà tra le boe della Chiesa del Soccorso a Forio, la spiaggia di Ciraccio a Procida, il porto di Torregaveta e terminerà al porto di Lacco Ameno.

Sabato 22, dopo il trasferimento a Napoli al termine di una regata costiera, le imbarcazioni ormeggeranno presso il porticciolo di Santa Lucia dove, alle 19.00, si terrà la cerimonia di premiazione della Coppa Lattarulo e del Trofeo Ventrella.

Domenica 23 giugno l’evento si chiude con la parata di eleganza. La regata costiera che partirà alle ore 10.00 riporterà le imbarcazioni a Ischia presso il Porto di Forio dove è in programma la premiazione della parata di eleganza e della Coppa Punta Imperatore, intitolata a Pippo Dalla Vecchia.