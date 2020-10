Covid, le isole fanno 10. 2 casi sospetti al Mattei e oggi sanificazione delle aule al Liceo di Ischia

Ida Trofa | Il bollettino di ieri reso noto dalla Regione Campania sull’epidemia da Covid-19 è preoccupante, molto preoccupante. Cinque i morti, mai così tanti dalla fine del lockdown in 24 ore. Sono 576 (+28) i ricoverati con sintomi in Campania, 63 in terapia intensiva (+8).

L’isola d’Ischia segue il trend negativo della Regione e in un solo giorno fa registrare ben 7 casi di positività. 4 casi afferenti a cittadini residenti nel comune di Ischia. 3 casi, invece, nel comune di Forio (di cui 2 turisti che trascorreranno la loro quarantena sulla nostra isola in un abitazione messa a loro disposizione).

Tutti casi collegati in gran parte a contagi già accertati e rilevati dal tracciamento avviato dall’ASL NA2 Nord per la necessaria indagine epidemiologica.

Un solo caso, ad Ischia, invece, sarebbe collegato ad un commerciante di rientro dall’estero molto attivo negli ambienti della movida. E dopo l’effetto vacanze e positività da rientro, questo ottobre 2020 comincia all’insegna dei contagi scolastici legati all’effetto “ritorno” in classe.

Domenica si avranno i primi esiti dei tamponi effettuati agli allievi del Liceo di Ischia dopo il doppio caso di positività registrato a carico di due allieve dell’istituto. 35 i tamponi effettuati ieri al Rizzoli di Lacco Ameno.

Lunghe code ed attese per sottoporsi ai prelievi delle mucose necessari.

Oggi, inoltre, sarà effettuata la sanificazione degli ambienti e dell’intero complesso scolastico con costi a carico dell’istituto stesso.

Intanto si accendono i riflettori antivirus anche sull’Istituto Mattei di Casamicciola Terme. Qui sono due i casi sospetti. Si tratta di uno studente che fino ad oggi non ha mai partecipato alle lezioni ed è in isolamento domiciliare in attesa del tampone ordinato dall’ASL dopo la positività emersa a carico di un genitore. L’altro, invece, è il caso di un giovane allievo. La sua condizione di sensibilità al contagio sarebbe, in qualche modo, collegata ad uno dei casi di positività del Liceo di Ischia. Nella fattispecie, anche i questo caso, lo studente manca da scuola fin dal 1 ottobre.

Covid 19: attenzione massima sulla situazione del Municipio di Ischia

Nella serata di giovedì è stata comunicata, all’esito di un tampone realizzato in maniera privata, la positività di una persona che, per doveri d’ufficio, frequenta in maniera non continuativa la sede operativa di una società partecipata del Comune di Ischia e che occupa parte dello stabile di via Iasolino dove ha sede il municipio. La persona in questione vive e risiede a Napoli e risulta assente dagli uffici di via Iasolino da 9 giorni. In via cautelare durante il prossimo fine settimana si procederà a sanificare i locali di via Iasolino e nella giornata di sabato saranno effettuati test rapidi a tutti i dipendenti comunali a puro scopo precauzionale.