Costa Diadema, la gioia dell’arrivo a Piombino

Oggi vi parliamo della splendida “Costa Diadema” e della sua storia “a lieto fine”. Una storia che abbiamo seguito molto da vicino in quanto a bordo dalla Costa Diadema vi sono marittimi di origine ischitana e procidana.

Poche ore fa la grande nave Costa Diadema ha fatto ingresso nel porto di Piombino e, finalmente, ha effettuato l’attracco dopo le vicissitudini che l’avevano vista protagonista nei giorni scorsi, tra appelli lanciati dal sindaco di Serrara Fontana e dal sindaco di Procida e, fortunatamente, la risposta del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il Ministro De Micheli che ha predisposto l’arrivo proprio a Piombino.

Nel porto di Piombino le operazioni di ingresso e attracco sono state realizzate dal Com.te Igor Bazzano.

“Il saluto della nave e del suo equipaggio alla città sono una grande emozione per tutta la comunità portuale. Come Piloti siamo felici di continuare a dare il nostro piccolo contributo. W L’ITALIA” è il commento della Federazione Italiana Piloti dei Porti di cui è vicepresidente Luigi Mennella (ischitano) del porto di Venezia e di cui fanno parte Teresa Matarese (ischitana) del porto di Augusta e Francesco di Chiara (ischitano) del porto di Ancona, ma della federazione fanno parte anche tanti altri piloti originari di Ischia e di Procida.

Tanti piloti dal cuore isolano che fanno onore alla categorie e, con il loro grande impegno e abnegazione, collaborano affinchè questo difficile momento passi nel più breve tempo possibile.