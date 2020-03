Ischia. INGV: Nessun terremoto nel pomeriggio

Intorno alle ore 18.03 di questo pomeriggio in diversi punti dell’isola d’Ischia sono stati avvertiti diversi fenomeni accompagnato da forti boati, dai tre ai cinque fenomeni di genere. I sensori installati sull’isola hanno rilevato e registrato gli eventi che in ogni caso, assicurano dall’Osservatorio Vesuviano, non sono legati ad eventi sismici o a terremoto.

Dagli strumenti dell’Osservatorio Vesuviano e dai segnali in tempo reale, i tracciati mostrano piccole variazioni, ma gli esperti della sezione di Napoli dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno escluso che si sia trattato di un qualche tipo di evento sismico, quanto verosimilmente fenomeni collegato ad attività meteorologica.

Segnalazioni analoghe, nella medesima faccia oraria, giungono da Pozzuoli, Agnano, Pianura, Quarto, Monteruscello, Cuma,Licola.