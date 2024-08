Cos’è il Kumbh Mela?

Il Maha Kumbh Mela del 2025 è all’orizzonte e si preannuncia come uno degli eventi religiosi più spettacolari e significativi della nostra epoca. Celebrato ogni dodici anni in una delle quattro località sacre dell’India, questo pellegrinaggio incarna la spiritualità e la devozione di milioni di persone. Il Kumbh Mela è un antichissimo pellegrinaggio indù che si tiene in quattro diverse località lungo i fiumi sacri dell’India: Allahabad (ora Prayagraj), Haridwar, Ujjain e Nashik. Questo evento si svolge in un ciclo di dodici anni, con un Maha Kumbh Mela che avviene ogni dodici cicli (circa 144 anni). Il termine “Kumbh” significa “brocca” e “Mela” significa “fiera” o “pellegrinaggio”, rappresentando l’atto di purificazione spirituale attraverso il bagno nei fiumi sacri. Nel 2017 è stato dichiarato dall’Unesco «Patrimonio Culturale Intangibile dell’Umanità».

“E’ meraviglioso il potere di una simile fede, che fa sì che moltitudini e moltitudini di persone deboli, anziane, giovani, fragili intraprendano senza esitazione e lamentela alcuna un viaggio così incredibile, sopportandone i disagi senza protestare. Lo si fa per amore o per paura: non so quale dei due. Non conta quale sia l’impulso, l’atto che ne risulta supera l’immaginazione, ed è meraviglioso per la nostra gente, noi freddi bianchi.” Mark Twain “Following the Equator: A Journey Around the World”. Il Kumbh Mela normale si tiene ogni 3 anni, l’Ardh (mezzo) Kumbh Mela si svolge ogni sei anni, mentre il Purna (completo) Kumbh Mela si celebra ogni dodici anni in quattro luoghi. Il Maha Kumbh Mela viene celebrato a Prayag ogni 144 anni (dopo 12 ‘Purna Kumbh Mela’). Il Maha Kumbh Mela del 2025 è all’orizzonte e si preannuncia come uno degli eventi religiosi più spettacolari e significativi della nostra epoca.

Celebrato ogni dodici anni in una delle quattro località sacre dell’India, questo pellegrinaggio incarna la spiritualità e la devozione di milioni di persone. Se sei alla ricerca di un’esperienza unica che ti immergerà nella cultura e nella fede indiana, continua a leggere per scoprire tutto ciò che devi sapere sul Maha Kumbh Mela del 2025. Il Kumbh Mela è un antichissimo pellegrinaggio indù che si tiene in quattro diverse località lungo i fiumi sacri dell’India: Allahabad (ora Prayagraj), Haridwar, Ujjain e Nashik. Questo evento si svolge in un ciclo di dodici anni, con un Maha Kumbh Mela che avviene ogni dodici cicli (circa 144 anni). Il termine “Kumbh” significa “brocca” e “Mela” significa “fiera” o “pellegrinaggio”, rappresentando l’atto di purificazione spirituale attraverso il bagno nei fiumi sacri. Nel 2017 è stato dichiarato dall’Unesco «Patrimonio Culturale Intangibile dell’Umanità».

“E’ meraviglioso il potere di una simile fede, che fa sì che moltitudini e moltitudini di persone deboli, anziane, giovani, fragili intraprendano senza esitazione e lamentela alcuna un viaggio così incredibile, sopportandone i disagi senza protestare. Lo si fa per amore o per paura: non so quale dei due. Non conta quale sia l’impulso, l’atto che ne risulta supera l’immaginazione, ed è meraviglioso per la nostra gente, noi freddi bianchi.” Mark Twain “Following the Equator: A Journey Around the World”.



I Vari Tipi di Kumbh Mela

Il Kumbh Mela normale si tiene ogni 3 anni, l’Ardh (mezzo) Kumbh Mela si svolge ogni sei anni, mentre il Purna (completo) Kumbh Mela si celebra ogni dodici anni in quattro luoghi. Il Maha Kumbh Mela viene celebrato a Prayag ogni 144 anni (dopo 12 ‘Purna Kumbh Mela’). Le origini del Kumbh Mela risalgono a tempi antichissimi e sono radicate nella mitologia indù. Secondo la leggenda, durante una battaglia tra dèi e demoni per il possesso di un vaso (kumbh) contenente il nettare dell’immortalità, alcune gocce di questo prezioso elisir caddero in quattro diversi punti della terra, dando origine alle località sacre del Kumbh Mela. Questi luoghi sono diventati centri di pellegrinaggio per milioni di devoti che credono che immergersi nelle acque sacre durante il Kumbh Mela possa purificare i peccati e portare la salvezza.

Incontrare i Sadhu

Uno degli aspetti più affascinanti del pellegrinaggio al Maha Kumbh Mela è l’incontro con i sadhu, uomini e donne straordinari che hanno scelto di abbandonare le comodità e le distrazioni della vita mondana per dedicarsi a un percorso di austerità, meditazione e profonda contemplazione. Questi saggi, con la loro presenza magnetica e il loro aspetto spesso singolare, incarnano la vera essenza della spiritualità indiana. Avere l’opportunità di incontrare un sadhu è molto più di un semplice incontro; è un momento di pura illuminazione. I sadhu vivono una vita di rigorosa disciplina e rinuncia, dedicando ogni istante alla ricerca della verità e alla connessione con il divino. Le loro vite sono piene di storie incredibili e insegnamenti preziosi, che possono trasformare il modo in cui vediamo il mondo e noi stessi.

Ascoltare le esperienze di un sadhu, sentire le sue parole sagge e osservare il suo modo di vivere è un’esperienza che tocca il cuore e l’anima. Ogni incontro è un’opportunità per apprendere le antiche pratiche spirituali e per ricevere consigli che possono guidare il nostro cammino personale. I loro insegnamenti sono intrisi di una saggezza senza tempo, che ha il potere di ispirare profondamente e di arricchire la nostra vita in modi inaspettati.

Se desideri vivere questa straordinaria esperienza spirituale, ti comunico che il viaggio di gruppo si terrà dal 30 gennaio al 7 febbraio 2025. Questo viaggio offrirà un’opportunità unica per immergersi nella cultura e nella spiritualità indiana. Se sei interessato a partecipare a questo viaggio, contatta il 3388861333 (il germoglio)