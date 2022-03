Contento ma… con i piedi per terra. |#4WD

Non farò il trionfalista della domenica solo per celebrare, come tutti i tifosi acefali, il primato in classifica del Napoli! E’ vero, la traiettoria del tiro con cui Fabian Ruiz ci ha consentito di vincere negli ultimi secondi di recupero contro la Lazio mi ha emozionato, riportandomi ai “tiempe belle e ‘na vota” quando prodezze balistiche del genere scaturivano solo dal magico sinistro e dalla naturalezza di “quello lì”. Così come vedere la faccia di certi commentatori televisivi (l’ex juventino Barzagli, in primis, sembrava reduce da un recente lutto in famiglia) ha aumentato la goduria di una partita che, almeno nella ripresa, ha riconciliato molti di noi col calcio e con il ritrovato carattere della squadra.

Personalmente, e non solo per un fatto scaramantico, ero, sono e resterò polemico con De Laurentiis e Spalletti, che a mio giudizio e fino a prova contraria restano le due facce della stessa medaglia. Il Napoli avrà certamente ritrovato punti e morale da questa vittoria e dal temporaneo albergare alla vetta della classifica; così come starà anche risolvendo la sequela di infortuni ed assenze che gli hanno tarpato le ali da dicembre ad oggi. Tuttavia quelle che sono le carenze endemiche della rosa, a cominciare dalla solita fascia sinistra, restano a pieno titolo nel novero delle precarietà che ci hanno fatto perdere tanti, troppi punti e che continueranno a rappresentare un possibile tallone d’Achille per una squadra che, libera ormai da ogni impegno di coppa, può concentrare tutti gli sforzi sulla preziosa ed ambita vittoria del campionato.

Voglio inoltre far finta di credere che anche al presidente del Napoli faccia piacere scrivere una pagina di successo nella storia di questa società. Diversamente, sarebbe meglio che, ancora una volta, il titolo sfuggisse dalle nostre mani, evitando di corroborare ulteriormente il convincimento che anche con la sua politica sparagnina da bilancio sano, si può vincere qualcosa di serio in Italia.