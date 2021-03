Con un emendamento al bilancio la Città Metropolitana finanzia 35mila euro al Comune di Forio d’Ischia

Ieri il Consiglio Metropolitano di Napoli ha approvato il Bilancio di previsione 2021/2023. Durante i lavori c’è stato un emendamento a firma del consigliere Raffaele Cacciapuoti, beneficiario il Comune di Forio d’Ischia, che riguarda un trasferimento di risorse di 35mila euro per il completamento del centro di raccolta rifiuti.

I lavori prevedono la realizzazione di una tettoia RAEE, un depuratore e opere funzionali.

“Il tema ambientale è uno degli interessi primari per il nostro Ente. Grazie a questo finanziamento i cittadini foriani potranno avvalersi di un importante centro per lo smistamento dei rifiuti. Un ringraziamento a tutto il Consiglio Metropolitano e agli uffici per il lavoro svolto”.

Inoltre le buone notizie per l'Isola Verde non finiscono qui, infatti è stato approvato anche il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 ove presente l'intervento denominato "Opere di riconfigurazione delle scogliere, di rifacimento di manufatti e di rifacimento del Lungomare nel comune di Lacco Ameno". Inserito nell'annualità 2021 per un importo di € 700.000,00.