Commissione del Paesaggio e TARI, Casamicciola va in consiglio comunale

Il presidente del Consiglio Comunale di Casamicciola Gianfranco Mattera ha convocato, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, in prima convocazione per il giorno martedì 16 luglio 2024 alle ore 16.30, e in seconda convocazione per il giorno mercoledì 17 luglio 2024 alle ore 16:30, il civico consesso presso la sala consiliare della casa comunale per discutere del seguente ordine del giorno.

Approvazione verbali seduta precedente del 27 maggio 2024; Adozione Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2022 – 2025. Aggiornamento biennale 2024 – 2025, approvazione delle tariffe TARI e fissazione delle scadenze di versamento per l’anno 2024; Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 14.06.2024, avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2024 – 2026 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000”.

Conferimento della Cittadinanza Onoraria al Corpo della Guardia di Finanza in occasione del 250° anniversario dalla sua istituzione (1774 – 2024). Regolamento concessione stalli personalizzati ai diversamente abili – Approvazione; ospedale Rizzoli – Determinazioni; Approvazione nuovo Regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’Albo delle Associazioni; Commissione Locale per il Paesaggio Triennio 2024 – 2026. Nomina componenti; Varie ed eventuali.