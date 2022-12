Commissario Legnini, proviamo a mettere nella stessa frase “AMCA” e “trasparenza”

Caro Legnini, ha nominato AMCA soggetto attuatore perché pensava che l’azienda pubblica potesse garantire trasparenza e certezza. In verità, fino ad oggi, l’AMCa è stata il braccio armato di qualche armatore e, negli anni passati, anche con la regia di sindaci, vicesindaci e assessori, ha fatto fallire ogni tentativo di trasparenza e di concorrenza nella gestione dei trasporti dei rifiuti speciali verso la terraferma favorendo e non opponendosi al cartello smantellato, poi, dall’Antitrust. Puoi chiedere al sindaco Gaudioso quali fossero i suoi rapporti con l’armatore molto vicino e simpatico all’AMCa.

Nella stessa frase, fino ad oggi, le parole AMCA e trasparenza non le abbiamo mai potute tenere insieme. C’è sempre stato la necessità di inserire una negazione o altro termine che me illustrasse la distanza non sono linguistiche. Ieri abbiamo visto un numeroso sbarco di camion per il movimento del fango ma il sito internet dell’AMCA non riporta nulla. Chi fa trasparenza? Possiamo conoscere i costi dei trasferimenti in terraferma, possiamo sapere se è stata fatta una gara, anche veloce per un prezzo più equo? Possiamo sapere con quali ditte sta lavorando la SRL comunale? Sono tutte ditte in white list? Come vengono scelti i soggetti che lavorano con la società del comune di Casamicciola che diventa una sorta di lavatrice di potenziali macagne altrui? E’ vero che siamo in emergenza, ma è anche vero che non siamo scemi e non abbiamo l’anello al naso.

Possiamo avere i contratti pubblici, pubblicati e accessibili? Non c’è nessuna privacy da proteggere. Quanto costa? Chi e come li ha scelti Lettieri? Come vanno a Napoli? Perché viaggiano sui mezzi di Marrazzo e non, invece, su traghetti speciali? Perché non chiedere a Medmar di fare corse speciali controllate dalla Polizia e dalla Capitaneria?

Che i camion restano due o tre giorni sulla litoranea in attesa di imbarcarsi non fa nulla! Ma non alimentiamo il business di Marrazzo e altri con pagamenti singoli, magari con tariffe di andata e ritorno. A quale tariffa sono sbarcati i mezzi sbarcati a Ischia? Pieni? Vuoti? Andata e ritorno? Lasciate il fango un altro giorno a terra e non favorite chi ha pensato di trasformare questa tragedia nell’occasione buona per arricchirsi. Vogliamo trasparenza. Vogliamo leggere, fattura per fattura, come Lettieri gestisce i soldi dell’emergenza. Non perché non ci fidiamo, anzi, ma perché vogliamo essere orgogliosi di avere un amministratore specchiato, che non ha nulla da nascondere e che opera per il bene della collettività! E, ancora, caro Legnini. Ma questi fanghi vanno a Quarto? Dove vengono depositati? Abbiamo controllato che siano aziende in white list? Abbiamo chiesto un controllo congiunto alla Prefettura di Napoli? In mano a chi stiamo mettendo i fanghi che hanno ucciso 12 fratelli e sorelle di Ischia?

Questo l’AMCA non lo fa sapere. Lo tiene nascosto. Vogliamo pieno accesso a tutti gli atti. Per fortuna non c’è opposizione politica e non per Luigi Mennella, ma perché non c’è la maggioranza – il vero problema – e non possiamo accedere agli atti, ma confidiamo nella correttezza e nella trasparenza del Commissario Legnini e in quella di Lettieri. Non con la stessa percentuale.